Yeşilay'dan Dünya Tütünsüz Günü Etkinliği

Yeşilay Bilecik Şubesince "Dünya Tütünsüz Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Yeşilay Bilecik Şubesi Başkanı Muzaffer Tekelioğlu, yaptığı açıklamada, Atatürk Parkı'nda iskelet kostümü giydirerek, "Bu hale gelmeden bırak" ve "Bu kostüm değil, sonun provası" yazılı afişlerle farkındalık oluşturmak istediklerini kaydetti.

İskeletin elinde tutmasıyla, tütün kullanımının sağlığa verdiği zararlara güçlü bir görselle vurgulamaya çalıştıklarını aktaran Tekelioğlu şunları belirtti:

"Etkinlik boyunca vatandaşlarla bir araya gelerek, tütünün ölümcül etkileri ve sigarayı bırakmanın önemi hakkında bilgilendirme yapıldı. Yeşilay olarak amacımız, tütün kullanımının yol açtığı sağlık sorunlarına karşı toplumda bilinç yaratmak ve sigarayı bırakmak isteyenlere destek olmaktır."

Etkinlikte, sigarayı bırakan vatandaşlara plaket verildi.