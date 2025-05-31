Yeşilay'dan Dünya Tütünsüz Günü Etkinliği

Yeşilay'dan Dünya Tütünsüz Günü Etkinliği
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Yeşilay Bilecik Şubesi, Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla Atatürk Parkı'nda tütün kullanımının zararlarına dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenledi. İskelet kostümü ve afişlerle farkındalık oluşturan şube, vatandaşlara sigarayı bırakmanın önemini anlattı ve sigarayı bırakanlara plaket verdi.

Yeşilay Bilecik Şubesince "Dünya Tütünsüz Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Yeşilay Bilecik Şubesi Başkanı Muzaffer Tekelioğlu, yaptığı açıklamada, Atatürk Parkı'nda iskelet kostümü giydirerek, "Bu hale gelmeden bırak" ve "Bu kostüm değil, sonun provası" yazılı afişlerle farkındalık oluşturmak istediklerini kaydetti.

İskeletin elinde tutmasıyla, tütün kullanımının sağlığa verdiği zararlara güçlü bir görselle vurgulamaya çalıştıklarını aktaran Tekelioğlu şunları belirtti:

"Etkinlik boyunca vatandaşlarla bir araya gelerek, tütünün ölümcül etkileri ve sigarayı bırakmanın önemi hakkında bilgilendirme yapıldı. Yeşilay olarak amacımız, tütün kullanımının yol açtığı sağlık sorunlarına karşı toplumda bilinç yaratmak ve sigarayı bırakmak isteyenlere destek olmaktır."

Etkinlikte, sigarayı bırakan vatandaşlara plaket verildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Sağlık
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