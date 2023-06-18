Yeşilay Bolu Şubesi Olağanüstü Genel Kurulu Yapıldı

Alkol, sigara, kumar, uyuşturucu madde ve teknoloji bağımlılığı ile mücadelesini sürdüren Yeşilay Cemiyeti'nin Bolu Şubesi, Olağanüstü Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Yeşilay'ın Bolu Şube Başkanlığına Bayram Erden seçildi.

Bolu Yeşilay Şubesi tarafından yapılan olağanüstü genel kurul ile yeni yönetim belirlendi. Yoklamanın alınması ile başlayan genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Cerit'in divan başkanlığında yapılan genel kurulda şube faaliyetlerinin okunması, şube denetim kurulu raporunun okunması, başkan/yönetim kurulu/denetim kurulu/genel merkez delegesi için asil ve yedek üyelerin tekliflerinin alınması ve listelerin oylanması gerçekleştirildi.

Tek listeyle gidilen olağanüstü genele kurulda, Bolu teşkilatlanmasını sağlayarak bağımlılık ile mücadelesini etkin şekilde bugüne kadar sürdüren ve milletvekili olması nedeniyle başkanlığı bırakan İsmail Akgül'den boşalan Bolu Başkanlığına Bayram Erden seçildi.

Genel kurulda Yeşilay üyelerine hitaben konuşma yapan Milliyetçi Hareket Partisi Bolu Milletvekili İsmail Akgül, "Yaklaşık iki yıldır sürdürmüş olduğumuz, beraber omuz omuza çalıştığımız tüm arkadaşlarımıza sahada vermiş oldukları emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Büyük bir aile olan Yeşilay Genel Merkezimizin Bolu Şubesi, Bolu'daki resmi ve sivil toplum kuruluşlarımızla beraber iki yıldır sahada. YEDAM merkezimizde hem gençlerimize hem de Bolulu vatandaşlarımıza ücretsiz olarak gönüllü bir şekilde hizmet etmeye, bağımlılık alanında faydalı olmaya gayret gösteriyor. Hem çocuklarımızın hem yetişkinlerimizin de bilgilendirilmesinde Yeşilay ve YEDAM personelimiz çalışmalarını yürütüyor" diye konuştu.

"Makam sevgimizden ziyade hizmet sevgimiz var"

Yeşilay Bölge Koordinatörü Fatih Kıcır, Yeşilay'ın öneminden bahsederek, "Bu bir bayrak yarışı, Yeşilay'da makam sevgimizden ziyade hizmet sevgimiz var. Bu milletin gençlerinin, geleceğinin esir düşmemesi gayesi var. Gelişen ve tehditlerin farklı yönlerine doğru hizmet çabamız var. Bugün teknoloji bağımlılığını da içine alma sebebimiz bu. Daha önce içki kötülüklerin anasıydı. Bugün diyoruz ki iyi kullanımının haricinde teknoloji gerçekten kötülüklerin anası olmaya başladı. O yüzden biz bu cemiyetin ölene kadar temsilcileri, hizmetkarı olacağız. Burada hizmet etmekten gerçekten gurur ve onur duyuyoruz" dedi.

Genel kurula; Milliyetçi Hareket Partisi Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Yeşilay Bölge Koordinatörü Fatih Kıcır, Ülkü Ocakları İl Başkanı Cihan Özkalem, MHP Merkez İlçe Başkanı Hakan Aydın, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Dündar Yener, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Cerit, Türk Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Mehmet Tuncay, TÜRKAV Bolu Şube Başkanı Ulaş Aydoğan, Bolu Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) personeli ile Yeşilay Bolu Şubesi üyeleri katılım sağladı. Yönetim kurulu üyeleri Bayram Erden, İbrahim Doğankaya, Mehmet Akif Uludağ, Aslı Akış ve Erhan Demirtaş olurken, denetleme kurulunda ise İlhan Durak, Burak Kaya ve Yusuf Cerit yer aldı. - BOLU