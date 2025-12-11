Haberler

Yerli mobil röntgen cihazı Ankara'da hizmete sunuldu

Yerli mobil röntgen cihazı Ankara'da hizmete sunuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Hakan Usta, "Mobil dijital röntgen cihazı, hastamızın daha az radyasyon almasını sağlayan tüm teknolojik donanımlara sahip bir cihaz, bugün itibariyle hizmete sunuldu.

Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Hakan Usta, "Mobil dijital röntgen cihazı, hastamızın daha az radyasyon almasını sağlayan tüm teknolojik donanımlara sahip bir cihaz, bugün itibariyle hizmete sunuldu." dedi.

Yerli ve milli imkanlarla ASELSAN tarafından geliştirilen Mobil Dijital Röntgen Cihazı, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kullanıma sunuldu.

Cihazın teslim törenine, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Hakan Usta, Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, Başhekim Prof. Dr. Fevzi Altuntaş ve ASELSAN yetkilileri katıldı.

Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Usta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "üreten sağlık" vizyonunun hayata geçirildiği ve bu vizyona uygun üretilen cihazın hizmete sunulduğunu belirtti.

Usta, ASELSAN tarafından üretilen mobil dijital röntgen cihazının dünya standartlarında, bazı özellikleriyle ise halihazırda kullanılan cihazların da üst versiyonu olduğunu ifade etti.

Cihazın tamamen dijital olduğunu ve diğer cihazlara göre çok daha az radyasyon yaydığını vurgulayan Usta, "Mobil dijital röntgen cihazı, hastamızın daha az radyasyon almasını sağlayan tüm teknolojik donanımlara sahip bir cihaz, bugün itibariyle hizmete sunuldu." dedi.

Usta, cihazın dağıtımlarının bugün itibarıyla başladığına işaret ederek, ilk teslimin Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapıldığını ve kullanıma sunulduğunu aktardı.

ASELSAN'ın bu yıl için 30 cihaz ürettiğini dile getiren Usta, "Önümüzdeki yıl itibariyle de yine 120, 130 şeklinde alımlarımıza devam edeceğiz. Şimdilik hesaplamamız 330 civarında bir cihazı ASELSAN üreterek bizim hizmetimize sunmuş olacak. Biz de hastanelerimizin ihtiyaçlarına göre dağıtımlarını yapmış olacağız ama bu ilk 30 cihaz bu hafta içerisinde planlı hastanelerimize gitmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Yapay zeka destekli röntgen cihazının, kullanıcıya tıbbi ve teknik konularda destek veren uygulamaları da barındırdığını aktaran Usta, şöyle devam etti:

"Artık yapay zekanın birçok konuda devreye girdiği durumda bizim tıbbi cihazlarımızın da bundan eksik kalmaması adına güzel bir örnek. Cihazın Türkiye'de yerli sermayeyle, yerli mühendisler tarafından üretiliyor olması bizleri mutlu ediyor. Çocuklarımıza da gençlerimize de bu anlamda ışık tutması gerekiyor. Bundan sonraki üretimler için de ışık olan bir durum. İnşallah üretimler ASELSAN ve diğer şirketlerle devam edecek."

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Sağlık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Habertürk'ün Mehmet Akif Ersoy'un tutukluluk haberini veriş şekline bakın

Habertürk'ün Mehmet Akif'in tutukluluk haberini veriş şekline bakın
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'a mesaj yağıyor! Herkes aynı şeyi yazdı

Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'a mesaj yağıyor! Herkes aynı şeyi yazdı
Operasyonda tutuklanan tek kadının ifadesi ortaya çıktı: Mehmet Akif Ersoy'la 2 yıl sevgiliydik

Tutuklanan tek kadının ifadesi: Mehmet Akif'le 2 yıl sevgiliydik
Bostancı'da 6 bin TL kira veren kiracının talebi, ev sahibini şoke etti

Kiracının evi boşaltmak için istediği para ev sahibini şoke etti
Habertürk'ün Mehmet Akif Ersoy'un tutukluluk haberini veriş şekline bakın

Habertürk'ün Mehmet Akif'in tutukluluk haberini veriş şekline bakın
TFF'den bomba Mehmet Türkmen kararı

TFF'den olay pozisyona "Devam" diyen hakem hakkında karar
Tunceli'de baraj gölünün çekilmesiyle tarihi sanduka parçası bulundu

Baraj çekilince ortaya çıktı, vinçle kaldırılıp feribotla taşındı
Bakan Kacır bütçe görüşmelerine Togg'un yeni modeli T10F ile geldi

Meclis bahçesinde ilk kez görüldü! Bakın hangi bakana ait çıktı
Güllü'nün kızı kaçış için her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke

Kızı her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke
Hande Erçel'le ilgili bomba aşk iddiası: 45 yaşındaki...

Hande Erçel'le ilgili bomba aşk iddiası: 45 yaşındaki...
Hollywood'u sarsan kaza! Oyuncu Wenne Alton Davis feci şekilde can verdi

Sanat camiasını yasa boğan ölüm! Usta oyuncu feci şekilde can verdi
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
6 kız öğrenci mağdur! Öğretmenin aldığı ceza alkış tufanı kopardı

6 kız öğrenci mağdur! Öğretmenin aldığı ceza alkış tufanı kopardı
title