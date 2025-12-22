'Yeni doğan bebekte diş varsa ve sallanıyorsa acil müdahale gerekebilir'

DİŞLİ bebek vakaları tıbbi olarak 'natal' (doğumda var olan) ve 'neonatal' (ilk 30 günde çıkan) dişler olarak adlandırılıyor. Bu nadir durum, ailelerde endişe oluştursa da her dişin çekilmesi gerekmiyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Mammad Mammadlı, "Eğer diş sallanıyorsa nefes borusuna kaçma riski vardır, acil müdahale gerekir" uyarısında bulundu.

Medipol Üniversitesi Esenler Hastanesi'nden Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Damla Kahveciler Toy ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Mammad Mammadlı, yeni doğan bebeklerde görülen dişlerin tıbbi bir değerlendirme gerektirdiğini vurguladı.

KESİN NEDENİ BİLİNMİYOR

Doğumla birlikte görülen dişlerin natal diş, doğumdan sonraki ilk 30 gün içinde çıkanların ise neonatal diş olarak adlandırıldığını belirten Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Damla Kahveciler Toy, "Bu dişler genellikle alt ön kesici diş bölgesinde karşımıza çıkar. Kesin nedeni bilinmemekle birlikte genetik, gelişimsel ve çevresel faktörlerin etkili olduğu düşünülmektedir. Yaklaşık 2 bin ila 3 bin 500 doğumda bir görülür" dedi. Dr. Toy, dişin sallanmadığı, dişin aspirasyon riski taşımadığı ve anne bebek beslenmesini etkilemediği durumlarda takip edilebileceğini belirterek, "Ancak kökü oluşmamış, sallanan ve gerçek diş formunda olmayan vakalarda dişin aspirasyon riski nedeniyle diş çekimi uygun görülmektedir" dedi.

Diş çekimi planlanan bebeklerde kanama riskine karşı özellikle doğumu takip eden ilk 10 gün içinde K vitamini düzeylerinin kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Toy, işlemin mutlaka tam donanımlı hastane koşullarında yapılması gerektiğinin altını çizdi. Natal ya da neonatal dişin ileride diş eksikliğine yol açıp açmayacağının ancak çocuk diş hekimi tarafından yapılacak klinik ve radyolojik takiplerle netleşebileceğini belirterek, ailelerin paniğe kapılmadan uzman görüşü almasının önemine dikkat çekti.

ASPİRASYON RİSKİ VE BESLENME SORUNLARI

Hastanede takip edilen özel bir yenidoğan vakasına dikkat çekerek, natal dişlerin mutlaka çok yönlü değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Mammad Mammadlı, "Natal diş nadir görülür ancak görüldüğünde sadece diş olarak değerlendirilmemelidir. Bazı durumlarda genetik yatkınlıkla ilişkili olabilir ve nadiren bazı sendromlarla birlikte görülebilir. Bu nedenle detaylı inceleme yapılması gerekir" ifadelerini kullandı. Dr. Mammadlı, bu dişlerin emme bozukluğuna, bebeğin dilinde tahrişe ve annenin göğüs ucunda yaralanmalara yol açabildiğini belirterek, "Asıl endişe kaynağımız dişin düşerek solunum yollarına kaçması, yani aspirasyondur. Bu nedenle diş hekimliği ile birlikte değerlendirme yaparak çekim kararı aldık" diye konuştu.