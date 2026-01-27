Felce yol açan şah damarı daralmasına bacak damarıyla müdahale

TRABZON'da Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Kemal Uzun, şah damarı daralmasına bağlı felç riskini azaltmak için geliştirdiği cerrahi yöntemle tıp literatürüne girdi. Hastalığın bulunduğu damar kısmının tamamen çıkarılmasının yanında bölgeye suni kanal ya da hastanın kendi bacağından alınan damarının yerleştirilmesi ile felç riskini büyük oranda azaltan teknik, birçok ameliyatta başarılı sonuç verdi. Doç. Dr. Uzun, "Şu ana kadar herhangi bir komplikasyonla karşılaşmadık. Çok güvendiğimiz bir teknik oldu" dedi.

Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Kemal Uzun, şah damarı daralması (karotis arter stenozu) nedeniyle gelişebilecek felç riskine karşı 'İnterpozisyon Endarterektomi' tekniğini geliştirdi. Hastalığın bulunduğu damar kısmının tamamen çıkarılmasının yanı sıra bölgeye suni kanal ya da hastanın kendi bacağından alınan damarının yerleştirilmesi ile felç riskinin azaltılmasını sağlandığı teknik, birçok hastada başarıyla uygulandı.

SOM 2 YILDA 20 HASTAYA SUNİ DAMAR

Uzun'un son 2 yılda 20 hastada suni damar kullanarak uyguladığı bu yöntem, uluslararası yayın yapan 'Annals of Vascular Surgery Dergisi'nde yayımlandı. Dr. Uzun son dönemde geliştirdiği tekniği bir adım daha ileri taşıyarak 5 ayrı hastanın kendi bacağından alınan damarı, şah damarı daralması tedavisinde kullandı. Uzun'un uyguladığı ve aldığı olumlu sonuçları özellikle damar yapısı klasik cerrahiye uygun olmayan ve yüksek risk grubundaki hastalara yeni umut kapısı oldu.

'TEORİK OLARAK DAHA İYİ OLACAĞINI DÜŞÜNDÜK'

Doç. Dr. Kemal Uzun, geliştirdiği yöntemin hastalardaki felç riskini azaltmaya yönelik olduğunu belirterek, "Kalp cerrahisinde şah damarındaki tıkanık (karotis arter stenozu) nedeniyle oluşan hastalıklardaki ameliyatlar 2 teknik ile yapılıyor. Bu tekniklerde zaman zaman bazı sıkıntılar olabiliyor. Bizim arayışımız, bu durumu nasıl azaltabileceğimize yönelik şeylerdi. Burada cerrahın müdahalesi de önemli ama cerrah ne kadar tecrübeli olursa olsun bazen hastanın damar yapısı ve anatomisi kötü olabiliyor. Cerrahın tecrübesinden bağımsız olarak çeşitli komplikasyonlar olabiliyor. Tekniği değiştirerek bu durumları azaltabiliriz diye düşündük. Yılların birikimiyle farklı bir teknikle ameliyatlarımızı yapmaya başladık ve teorik olarak daha iyi olacağını düşündüğümüz bir tekniği uyguladık. Gerçekten düşündüğümüz gibi güzel sonuçlar elde ettik" dedi.

'HASTALARIN YÜZDE 20'Sİ FELÇ GEÇİRİYOR'

Doç. Dr. Uzun, "Hastaların yüzde 20'si şah damarındaki darlıklar nedeniyle felç geçiriyor. Şah damarında darlık tespit edilen hasta, felç geçirmesin diye bu tür ameliyatlar yapılıyor. Biz, radikal bir teknik değişikliği yaptık. Klasik yapılan ameliyatlarda damar katlar birbirinden ayrılarak plaklı kısım temizlenmektedir. Bizse hasarlı kısmı tamamen çıkarıyoruz ve kalan sağlam dokuya yeni damar dikiyoruz. Damar katlarını birbirinden ayırmadığımız için o alanda bir pıhtı oluşması gibi bir problem ile karşılaşmıyoruz. Bu ameliyatlarda gelişen komplikasyonların en büyük sebebi de buydu. Bu şekilde yaparak ciddi bir azalma yaşanacağını düşündük. 2 senedir bu tekniği uyguluyoruz ve son zamanlarda daha fazla uygulamaya başladık" diye konuştu.

'HER HASTADA UYGULANABİLİR TEKNİK HALİNE GELDİ'

Bacaktan alınan damarın her hastada uygulanabilir bir teknik haline geldiğini anlatan Dr. Uzun, "Bu ameliyatı ilk başta suni damarlar ile yapıyorduk fakat tekniğe olan inancımızla son zamanlarda yeni bir gelişme yaptık. Suni damar her çapta olmuyor ve hastanın şah damarına uygun olmayabiliyor ya da beyne çok yakın bir yerleşimde olduğu için teknik olarak zor olabiliyor. Bu yüzden son zamanlarda hastanın bacağındaki, koroner baypas ameliyatlarında da kullandığımız damarı da kullanmaya başladık. Bu şekilde şah damar ince de olsa, beyne yakın da olsa, hastanın kendi bacağından aldığımız damarı da kullanarak ameliyatı yapabiliyoruz. Hemen hemen her hastada uygulanabilir bir teknik haline de geldi. Şu ana kadar herhangi bir komplikasyonla karşılaşmadık. Çok güvendiğimiz bir teknik oldu. Hastalarda ameliyata bağlı felç riskini ortadan kaldırdık demek iddialı bir söz olur ama şu ana kadar yaptığımız sınırlı sayıdaki ameliyatlarda bir problem yaşamadık, problem olmayacağını da düşünüyorum" dedi.