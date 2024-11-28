Yedikule'de Akciğer Kanseri Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Yedikule'de 'Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı' etkinliği: "Önlenebilir bir hastalık"

İSTANBUL - Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı çerçevesinde Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kanseri atlatmalarının üzerinden yaklaşık 10 yıl geçen vatandaşlar yaşadıkları süreci anlattı. Farkındalığın önemine dikkat çekilen etkinlikte Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit ise erken tanı ve tedaviye vurgu yaptı.

Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri çerçevesinde Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bilinç düzeyini artırmak ve erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla program düzenlendi. Etkinliğe Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit, sağlık çalışanları, hastalar ile yakınları katıldı. Hekimler ve hastaların üzerinde "Akciğer Kanserinde Erken Tanı Hayat Kurtarır" yazılı tişörtler giydiği programda Göğüs Cerrahisi Bölümü'nden Prof. Dr. Muzaffer Metin, Prof. Dr. Levent Cansever ve Göğüs Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. Murat Kıyık akciğer kanseriyle mücadelede güncel gelişmeler ve tedavi yaklaşımlarını hakkında bilgiler verdi. Uzmanlar, hastalığın önlenebilir olduğunu ifade ederken etkinliğe katılan akciğer kanserini yenmelerinin üzerinden yaklaşık 10 yıl geçen hastalar, deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Erken teşhisin hayat kurtarmadaki önemi bir kez daha vurgulandı. Etkinlikte kanserle mücadelede gösterdikleri kararlılık nedeniyle hastalara teşekkür belgeleri takdim edildi. Program, geleceğe nefes olmaları amacıyla katılımcılara fidanlar hediye edilmesiyle sona erdi.