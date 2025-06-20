'Yazın çay ve kahve tükettiğiniz miktar kadar fazladan su için'

YAZ sıcaklarında tüketilen çay, kahve, ayran, meşrubat ve bitki çaylarının hiçbirinin kesinlikle su yerine geçmediğinin altını çizen Diyetisyen Meltem Boz, "Özellikle kafein içeren çay ve kahve, diüretik etkileri dolayısıyla vücuttaki var olan suyu da atmaktadır. Asitli, şekerli ve alkollü içeceklerin tümü ise vücutta ödem oluşumuna yol açmaktadır. Bu yüzden, bütün içeceklerin yanında su tüketimi de ihmal edilmemelidir. Özellikle yazın her çay ve kahvenin yanında tüketilen miktar kadar da ek su tüketilmelidir ki, diüretik etki ortadan kaldırılabilsin" dedi.

İAÜ VM Medical Park Florya Hastanesi Beslenme ve Diyet Kliniği'nden Diyetisyen Meltem Boz, sıcak havalarda su tüketiminin önemi hakkında açıklamalarda bulundu.

Suyun öneminden bahseden Dyt. Boz, "Su yaşamsal bütün yaşamsal fonksiyonlarımızı yerine getirebilmek için vazgeçilmez olan tek besin maddesidir. Kısacası yaşam içeceğidir. Bilişsel fonksiyonlarımızdan kan akışına, kalbimizin çalışmasından sindirim sistemimizin çalışmasına kadar her noktada olmazsa olmaz bir sıvıdır" diye konuştu.

'HAYATİ RİSK ORTAYA ÇIKABİLİR'

Havaların ısınmasıyla insan vücudunda terleme oranının arttığını söyleyen Dyt. Boz, "Terleme durumunun artmasıyla birlikte vücutta sıvı, elektrolit ve mineral kaybı da yaşanmaktadır. Artan kayıplar yerine konulmadığında ise vücut dehidrete kalır. Dehidrasyonun ileri boyutlara taşınması ise hayati risk ortaya çıkartır. Bu yüzden özellikle yaz sıcaklarında yeterli dengeli ve düzenli su tüketmek, bu riskleri ortadan kaldırarak sıcak günleri daha sağlıklı ve zinde geçirmenize yardımcı olacaktır" diye konuştu.

İnsanların yaz sıcaklarında da su içmek için susamayı beklediğini ifade eden Dyt. Boz, "Su içmek için susamaya beklemek her zaman için yapılan en büyük sağlık hatalarından biri olarak kabul edilmekte ve özellikle yaz sıcakları için daha hatalı bir senaryoya yol açmaktadır" dedi.

'AKTİF SPOR YAPANLAR VE GEBELER GÜNDE 3 LİTRE SU TÜKETMELİ'

Günlük su tüketimi miktarının bireyden bireye değişebileceğini dile getiren Dyt. Boz, şu bilgileri paylaştı:

"Günlük su tüketimi kiloya, yaşa, boya, cinsiyete, mevcut hastalık durumuna, ilaç kullanım durumuna, emzirme ve gebelik durumuna, fiziksel aktivite düzeyine ve mevcut hava koşullarına göre şekillenebilmektedir. Yine de, alt limit olarak yetişkin her sağlıklı bireyin 200 ml bardak ölçüsü olarak 8 bardak su tüketimini tamamlaması tavsiye edilmekle birlikte 2-2.5 litre su tüketimi ideal kabul edilmektedir. Literatür bilgisine bakıldığında ise, günlük su ihtiyacı (litre); kişinin vücut ağırlığı (kg) x 0.033 şeklinde hesaplanabilmektedir. Özellikle aktif spor yapan bireyler, gebe ve emziren kadınların su tüketiminin daha yüksek olması, minimum 3 litre bandında tutulması tavsiye edilmektedir."

'SU DÜZENLİ ARALIKLARLA TÜKETİLMELİ'

Suyun tüketim miktarı kadar tüketim şeklinin de sağlık için önemli olduğunu belirten Dyt. Boz, "Suyun bir anda hızlı bir şekilde tüketilmesi, sindirim ve bağırsak sağlığı için önerilmemektedir. Su tüketiminin mümkün olduğunca tek seferde düzenli aralıklarla yapılması önem arz etmektedir" dedi.

'SUSUZLUK BAŞ AĞRILARINA YOL AÇABİLİR'

Susuz kalma belirtilerinden bahseden Dyt. Boz, "Aslında vücudunuz size susuz kaldığının belirtilerini bariz şekilde vermektedir. Bunların başlıcaları; sık sık baş ağrısı, odaklanamama, deri yüzeyinin kuruması, dudak çatlamaları, güçsüz tırnaklar, saç dökülmeleri ve en önemlilerinden birisi ise idrarın daha koyu kıvamlı ve daha koyu renkli olmasıdır. Yeterli su tüketildiğinde bu semptomlar minimalize olur, idrar daha açık sarı renkli, berrak ve az kokulu olur. Eğer semptomlar daha ağır bir tabloda seyrederse mutlaka hekime danışılmalıdır" ifadelerini kullandı.

'ÇAY VE KAHVE TÜKETTİĞİNİZ MİKTAR KADAR FAZLADAN SU İÇİN'

Çay, kahve, ayran, meşrubatlar ve bitki çaylarının kesinlikle su yerine geçmediğinin altını çizen Dyt. Boz, "Hatta, özellikle kafein içeren çay ve kahve diüretik etkileri dolayısıyla vücuttan var olan suyu da atmaktadır. Asitli, şekerli ve alkollü içeceklerin tümü ise vücutta ödem oluşumuna yol açmaktadır. Bu yüzden bütün içeceklerin yanında su tüketimi de ihmal edilmemelidir. Özellikle her çay ve kahvenin yanında tüketilen miktar kadar da ek su tüketilmelidir ki diüretik etki ortadan kaldırılabilsin" dedi.

'AŞIRI SU TÜKETİMİNİN ZARARLARI'

Fazla su tüketiminin olumsuz etkilere neden olabileceğini kaydeden Dyt. Boz, "Vücut gereksinmesinin üzerinde su tüketmek yani aşırı su tüketmek ise istenmeyen sonuçlar ortaya çıkarabilir. Kanın seyrelmesine, elektrolit dengesinin bozulmasına, sodyum seviyelerinin düşmesine bağlı hiponatremiye yol açar. Aşırı su, hücre içine girerek şişmelere yol açar. Bu durum 'su zehirlenmesi' olarak adlandırılır ve beyin, kalp yetmezliği, böbrekler, karaciğer ve hormonal salınımlar gibi pek çok işleyişin ciddi olarak aksamasına yol açar. 3.5-4 litre üzerinde su tüketimi sakıncalıdır" açıklamasında bulundu.

'SU TÜKETİMİNİ ARTIRMAK İÇİN ÖNERİLER'

Su tüketimini artırmak için günlük hayatta neler yapabileceğimize değinen Dyt. Boz, "Su tüketmeyi unutanlar ve yeterli su tüketemeyenler için günlük hayatta uygulayabilecekleri yöntemler mevcuttur. Öncelikle su içmeye motive edici matara veya şişe edinmek, su içmeyi hatırlatıcı telefon uygulamalarını yükleyip kullanmak olabilir. Suyu aromalandırmak da daha cazip hale getirilebilir. Örneğin suyun içine limon dilimi, nane yaprağı, böğürtlen, çilek ya da elma dilimleri ekleyerek tüketimi artırmayı hedeflemek çözüm olabilir. Su tüketimini kabak, salatalık, yeşilbiber ve marul gibi şeker oranı düşük su oranı çok yüksek besinlerle sık sık desteklemek öneriler arasında yer alabilir. Bunların yanı sıra, yaz sıcaklarında su kaybı ile ortaya çıkan elektrolit kaybını, eğer hipertansiyon veya farklı bir sağlık sorununuz yok ise, günde 1 şişe maden suyu tüketimi ile de yerine koyabilirsiniz" dedi.