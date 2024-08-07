Üye Girişi
Haberler

Yaz Tatillerinde Ortopedik Yaralanmalar Artıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Tuğrul Yıldırım, yaz aylarında tatil yerlerinde ortopedik yaralanma vakalarının arttığını belirtti. Kazalar sonucu meydana gelen yaralanmaların yanı sıra, su sporları, bisiklet kazaları ve dağ yürüyüşleri gibi açık hava aktivitelerinde de yaralanmaların sıkça görüldüğünü ifade etti. Yaralanmalardan korunmak için uygun önlemler alınması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, tedavi edilmeyen yaralanmaların ciddi sorunlara yol açabileceğini söyledi.

Yaz aylarında tatil yerlerinde ortopedik yaralanma vakalarının arttığına dikkat çeken Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Tuğrul Yıldırım, "Yazın ortopedik yaralanmalar genellikle çeşitli aktiviteler ve kazalar sonucu meydana gelmektedir" dedi.

Liv Hospital Ankara Hastanesi'nden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Tuğrul Yıldırım, yazın ortopedik yaralanma vakalarının özellikle tatil yerlerinde arttığını söyleyerek hangi tür kazaların bu artışta etkili olduğuna değinerek dikkat edilmesi gerekenler hakkında açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Yıldırım, "Yaz aylarında ortopedik yaralanmalar genellikle çeşitli aktiviteler ve kazalar sonucu meydana gelmektedir. Bunun yanı sıra, ıslak zeminlerde kayarak düşmek, denizde yüzme sırasında veya su sporları yaparken oluşan yaralanmalar, bisiklet ve scooter kazaları ve dağ yürüyüşleri gibi açık hava aktivitelerinde meydana gelen burkulmalar ve kırıklar en yaygın yaralanma türlerindendir" diye konuştu.

'BURKULMALAR VE KIRIKLAR GÖRÜLEBİLİR'

Kazalarda en sık karşılaşılan yaralanma türlerine dikkat çeken Doç. Dr. Yıldırım, "En sık karşılaştığımız yaralanmalar arasında burkulmalar, çıkıklar, kırıklar, yumuşak doku zedelenmeleri ve tendon yaralanmaları yer almaktadır. Özellikle ayak bileği burkulmaları ve bilek kırıkları oldukça yaygındır. Su sporları sırasında oluşan omuz çıkıkları ve omurga yaralanmaları da sıkça görülmektedir. Yaralanmanın türü ve şiddetini de göz önünde tutarak yaralı bölgenin dinlendirilmesi ve hareket ettirilmemesi önem arz etmektedir. Uzuvda belirgin bir deformasyon ve şişlik görüyorsak, bu yaralanmanın kırık olma olasılığı yüksektir. Bu uzvun basit bir karton veya tahta parçasına gevşek olarak sarılması yeterlidir. Ayrıca bölgeye saat başı 15-20 dakika boyunca buz uygulamak, şişmeyi ve ağrıyı azaltır. Yaralı bölgenin kalp seviyesinin üzerine kaldırılması, şişmeyi önlemeyi sağlar. Eğer açık bir yara söz konusuysa, bu bölgeye baskılı bir pansuman uygulanıp en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" ifadelerini kullandı.

'BASİT ÖNLEMLER ALINABİLİR'

Tatile giden bireylerin yaralanmalardan korunmak için bazı basit önlemler alabileceğini aktaran Doç. Dr. Yıldırım, "Öncelikle uygun ayakkabı giymek ve ıslak zeminlerde dikkatli yürümek önemlidir. Su sporları yaparken uygun ekipman kullanılmalı ve gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır. Bisiklet veya scooter kullanırken de kask ve dizlik gibi koruyucu ekipmanlar kullanılmalıdır. Eğer sene boyunca sporla da uğraşmamışsak, yüzme gibi fiziksel aktiviteler öncesinde ısınma hareketleri yapmak, kasların yaralanma riskini azaltabilir" dedi.

'YARALANMA VARSA TEDAVİ EDİLMEDEN BIRAKILMAMALI'

Tedavi edilmeden bırakılan ortopedik yaralanmaların açabileceği sorunlara ilişkin, "Bu tür yaralanmalar uzun vadede ciddi sorunlara yol açabilmektedir. Örnek vermek gerekirse; tedavi edilmeyen kırıklar yanlış kaynayabilir ve bu durum kalıcı deformitelere ve fonksiyon kaybına neden olabilir. Bu yüzden burkulmalar ve çıkıklar tedavi edilmezse, kronik ağrılar, eklem instabilitesi ve artrit gibi problemlere yol açabilir. Bu nedenle, yaralanma ne kadar küçük olursa olsun, uygun tıbbi değerlendirme ve tedavi şarttır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

Tatil Sağlık Güncel Haberler

İmamın eşini başka bir imam kaçırdı! Aile meclisinin 'Öldürün' kararına kanaat önderleri engel oldu

İmamın eşini başka bir imam kaçırdı! Aile meclisinin "Öldürün" kararına kanaat önderleri engel oldu

 Genç kıza taciz haberini duyanlar sokağa indi! Yabancı uyruklular ilçeden tahliye edildi

Genç kıza taciz haberini duyanlar sokağa indi! Yabancı uyruklular ilçeden tahliye edildi

 Filenin Sultanları'ndan tarihi başarı! Sakat sakat oynayan Gizem Örge'nin sözleri duygulandırdı

Filenin Sultanları'ndan tarihi başarı! Sakat sakat oynayan Gizem Örge'nin sözleri duygulandırdı

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
MHP'li meclis üyesinden CHP'li belediye başkanına tehdit: Ülkü Ocakları'nı misafir edersek girecek yeriniz kalmaz

MHP'li meclis üyesinden CHP'li belediye başkanına tehdit: Ülkü Ocakları'nı misafir edersek girecek yeriniz kalmaz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title