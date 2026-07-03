Yaz Tatili, Göz Lazer Tedavileri İçin Uygun Bir Dönem Olabilir

"Göz çizdirme" aslında farklı lazer yöntemlerini kapsayan genel bir ifade

Soru: Halk arasında "göz çizdirme" olarak bilinen işlem tam olarak nedir?

Prof. Dr. Tuğrul Akın:

"Toplumda yıllardır ' göz çizdirme' olarak kullanılan ifade aslında lazerle yapılan kırma kusuru tedavilerini tanımlayan genel bir söylemdir. Günümüzde ise teknoloji oldukça gelişti ve artık farklı lazer yöntemleri kullanılabiliyor.

No Touch Laser, SMILE Laser ve SILK Laser gibi farklı teknolojiler, hastanın göz yapısına göre değerlendirilebilen seçenekler arasında yer alıyor. Bu nedenle günümüzde önemli olan tek bir lazer yöntemini tercih etmek değil, ayrıntılı muayene sonrasında hangi yöntemin uygun olduğunun belirlenmesidir."

Her hastaya aynı lazer yöntemi uygulanmaz

Soru: Günümüzde neden farklı lazer teknolojileri bulunuyor?

Prof. Dr. Tuğrul Akın:

"Her insanın göz yapısı birbirinden farklıdır. Kornea kalınlığı, kırma kusurunun derecesi, göz yüzeyinin durumu ve kişinin yaşam tarzı gibi birçok faktör tedavi planlamasında dikkate alınır.

Bu nedenle bazı hastalarda No Touch Laser uygun bir seçenek olarak değerlendirilirken, bazı hastalarda SMILE Laser veya SILK Laser tercih edilebilir. Önemli olan doğru hastaya doğru yöntemin seçilmesidir."

Yaz aylarında lazer tedavisi yapılabilir mi?

Soru: Toplumda yazın lazer tedavisi olunamayacağı yönünde bir inanış var. Bu doğru mu?

Prof. Dr. Tuğrul Akın:

"Bu, en sık karşılaştığımız yanlış bilgilerden biridir. Yaz ayları da diğer mevsimler gibi, uygun görülen hastalarda lazer tedavilerinin planlanabildiği dönemlerdir.

Mevsimden çok, hastanın göz yapısı ve tedaviye uygunluğu önemlidir. Uygun görülen kişilerde lazer tedavileri yılın farklı dönemlerinde planlanabilir."

Yaz aylarında neden daha fazla tercih ediliyor?

Soru: Yaz döneminde lazer tedavilerine ilginin arttığı görülüyor. Bunun nedeni nedir?

Prof. Dr. Tuğrul Akın :

"Birçok kişi yıllık izinlerini veya tatil dönemlerini sağlık planlamaları için değerlendirmek isteyebiliyor. Yaz aylarında çalışma temposunun azalması ve tatil planları nedeniyle göz muayenelerini bu döneme denk getiren hastalarımız olabiliyor.

Bunun yanında güneş gözlüğü kullanımının yaz aylarında daha yaygın olması, hekim önerileri doğrultusunda dış ortamda gözlerin korunmasına katkı sağlayabiliyor."

Güneş gözlüğü yalnızca konfor için değil, koruma amacıyla da kullanılmalı

Soru: Yaz döneminde güneş gözlüğünün önemi nedir?

Prof. Dr. Tuğrul Akın:

"Ultraviyole ışınları yıl boyunca etkili olsa da yaz aylarında güneşle temas süresi artabiliyor. Bu nedenle kaliteli UV filtreli güneş gözlüğü kullanılması yalnızca konfor açısından değil, gözlerin korunması açısından da önem taşıyor.

Özellikle dış ortamda uzun süre vakit geçiren bireylerin güneş gözlüğü kullanımına özen göstermelerini öneriyoruz."

İlk adım ayrıntılı göz muayenesi

Lazer tedavilerinin kişiye özel planlandığını vurgulayan Prof. Dr. Tuğrul Akın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün elimizde farklı lazer teknolojileri bulunuyor. Ancak önemli olan hangi teknolojinin daha yeni olduğu değil, hangi yöntemin kişinin göz yapısına uygun olduğunun doğru şekilde belirlenmesidir. Bu nedenle lazer tedavisini düşünen kişilerin öncelikle kapsamlı bir göz muayenesinden geçmeleri ve kendileri için uygun seçenekler hakkında bilgi almaları önemlidir."