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Uzmanından yayla uyarısı: "Yüksek rakımda beyin kanaması riskine dikkat"

Uzmanından yayla uyarısı: 'Yüksek rakımda beyin kanaması riskine dikkat'
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Havaların ısınmasıyla yaylalara yönelen vatandaşlar için uzmanlar uyarıyor: Yüksek rakımda oksijen azlığı tansiyon yükselmesi, migren atakları ve beyin kanamasına yol açabilir. Kronik hastaların dikkatli olması gerekiyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların serinlemek amacıyla yaylalara yönelmesi, bazı sağlık risklerini de beraberinde getiriyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yüksek rakımlı bölgelerde oksijen seviyesinin düşmesine bağlı olarak tansiyon yükselmesi, migren atakları ve beyin kanaması gibi ciddi sağlık sorunlarının görülebileceği uyarısında bulundu.

Yaz aylarında yoğunlaşan yayla yaşamının insan sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çeken Prof. Dr. Şen, yüksek rakımda vücudun azalan oksijene karşı kendini savunmaya aldığını, bunun da kalp atışlarını hızlandırıp stres hormonlarının artmasına neden olduğunu söyledi.

Yüksek rakımlı bölgelere çıkan vatandaşların günübirlik inip çıkmak yerine vücutlarının ortama uyum sağlamasına fırsat vermesi gerektiğini belirten Şen, "Oksijen azlığına bağlı olarak beyinde damar genişlemesi yaşanabiliyor. Özellikle migren hastalarında baş ağrıları ve ataklar artabiliyor. Vücudun birkaç gün içinde bu duruma uyum sağlaması gerekiyor" dedi.

Yaylaya çıkılan ilk haftanın kritik olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Şen, kronik hastalığı bulunan vatandaşların tansiyonlarını yakından takip etmeleri ve ilaçlarını aksatmamaları gerektiğini ifade etti. Ağır ve tuzlu yiyeceklerden kaçınılmasını öneren Şen, "Sucuk, salam ve sosis gibi işlenmiş gıdaların aşırı tüketimi, uykusuzluk ve stresle birleştiğinde migren ataklarını şiddetli şekilde tetikleyebilir" diye konuştu.

Kontrol altına alınmayan yüksek tansiyonun ciddi sonuçlar doğurabileceğini kaydeden Prof. Dr. Şen, "Sabah uyandığınızda gözünüzde veya burnunuzda ciddi bir kanama varsa tansiyonunuz yükselmiş olabilir. Gerekli önlemler alınmazsa bu durum beyin kanaması, damar tıkanıklığı ve felçle sonuçlanabilir" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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