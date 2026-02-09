Haberler

Şanlıurfa'da yatalak 3 kardeş tedavi sonrası yürümeye başladı

Şanlıurfa'da yatalak 3 kardeş tedavi sonrası yürümeye başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da yatalak durumda olan Suriyeli 3 kardeş, segawa sendromu tedavisi sonrası yürümeye başladı. Tedavi süreci ve yapılan cerrahi operasyonlarla sağlıklarına kavuşan kardeşler, Türkiye'ye teşekkür etti.

Şanlıurfa'da yatalak olan Suriyeli 3 kardeş, tedavilerinin ardından yürümeye başladı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15 yaşındaki Ravza Hüseyin, tekerlekli sandalyeyle getirildiği Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yıllardır yürüyememe ve ayakta duramama şikayetiyle başvurdu.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. İbrahim Tekpınar tarafından yapılan ayrıntılı fizik muayene ve kapsamlı hasta öyküsü değerlendirmesi sonrası hastaya çok nadir görülen beyindeki kaslar ile sinir sistemi arasındaki iletişim kopukluğunu içeren "Segawa Sendromu" tanısı konuldu.

Tanı sürecinde hastanın 2 kardeşinin de benzer şekilde sağlık sorunu olduğu tespit edildi.

Yatalak durumdaki 3 kardeş, ilaç tedavisine ek olarak gerçekleştirilen cerrahi operasyonlarla sağlığına kavuşturuldu.

Tanı ve tedavi uygulanmadan önce yıllarca yatalak durumda kalan hastalar artık yürümeye başlamanın mutluluğunu yaşadı.

Suriyeli kardeşler, destek ve katkılarından dolayı Türkiye'ye ve İl Sağlık Müdürlüğü ekibine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Sağlık
Meclis'teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi

Meclis'teki taciz rezaletinde tartışma yaratacak karar
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu

Küfürler yağdırdığı isim Özgür Özel için harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eşini 16 bıçak darbesiyle öldüren caninin ifadesi kan dondurdu: Aldatırken yakaladım 'beni öldür' dedi

Caninin ifadesi kan dondurdu: Aldatırken yakaladım 'beni öldür' dedi
Türkiye'nin en kalabalık ilçesi! Bir ilk, nüfusu 1 milyonu aştı

Türkiye'nin en kalabalık ilçesi! Bir ilk, nüfusu 1 milyonu aştı
Pedofili dosyasından Galatasaray'ın eski yıldızı çıktı! 14 yaşında kızlar istemiş

Pedofili dosyasından çıkan isme bakın! 14 yaşında kızlar istemiş
Diyetisyenden skandal paylaşım! Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Diyetisyenden skandal paylaşım! Tutuklanarak cezaevine gönderildi
Eşini 16 bıçak darbesiyle öldüren caninin ifadesi kan dondurdu: Aldatırken yakaladım 'beni öldür' dedi

Caninin ifadesi kan dondurdu: Aldatırken yakaladım 'beni öldür' dedi
Yok böyle gol! Beğeni rekoru kırabilir

Yok böyle gol! Beğeni rekoru kırabilir
Epstein dosyasından çıkan isim herkesi şaşkına çevirdi

Epstein dosyasından çıkan isim herkesi şaşkına çevirdi