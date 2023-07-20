Yatalak hastalar için 'akıllı yatak'

NİĞDE - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi içerisinde faaliyet gösteren bir firma, yatalak hastaların tuvalet ihtiyacının kendilerinin giderebileceği özel yatak geliştirdi.

Yatağa bağlı hasta olan kayınpederinin bakımını üstlenen firmanın sahibi Savaş Arslan, karşılaştığı sıkıntılar nedeniyle hastaların tuvalet ihtiyacını karşılayabileceği bir yatak tasarlamaya karar verdi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi içerisinde şirket kuran Arslan, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi'nden aldığı destekle, çok fonksiyonlu bir geliştirdi.

Arslan, atağa bağlı hastaların tuvalet ihtiyacını gidermede çok ciddi sıkıntı yaşadığını söyledi.

Bu sorunun hastalarda psikolojik travmalar yaşamasına neden olduğunu belirten Arslan, bu durumda hastanın bakımını üstlenen kişinin de zorlandığını anlattı.

Arslan, bu zorlukları kendisinin de yaşadığını, bunun çözümü için hastanın hiçbir yardıma ihtiyaç duymadan tuvalet ihtiyacını kendi giderebileceği, sistemin otomatik olarak yıkama, kurulama ve dezenfekte işleminin yaptığı bir yatak geliştirdiğini aktararak, şunları söyledi: "Bunun dışında yatağın yemek masası özelliği var. Hastayı oturma pozisyonuna getirip yemeğini de çok rahat yiyebiliyor ve günün belli bir kısmında oturma pozisyonunda geçirmesine yardımcı olacak bir ürün. Hasta tuvaletini yapmaya başladığında, sistem otomatik olarak hastaya giydirilen parçadaki hava yastıklarını şişiriyor. Bu sayede tuvalet esnasında sızıntı ya da kokunun dışarıya çıkması engelleniyor. Daha sonra hasta tuvalet işlemini bitirdikten sonra sensörler yıkama sistemini devreye sokuyor. Yıkama çubuğu ileriye çıkıp hastaya önce dezenfektan püskürtüyor, daha sonra çubuk ileri geri hareketlerle bütün bölgeyi tamamen tarıyor. Yıkama işlemi bittikten sonra da işlemi başlıyor. Bu işlemler de bittikten sonra sistem görevini tamamlıyor ve hava yastıkları havayı boşaltıyor"

Çalışmalarında KOSGEB'in Ar-Ge ve Ür-Ge desteğinden yararlandıklarını işaret eden Arslan, aynı zamanda ürünün patentini de aldıklarını ifade etti.

Arslan, bu sorunu yaşayan hastaların hayatlarına dokunarak, onların huzurlu ve mutlu bir şekilde hayatlarını devam ettirebilmelerine yardımcı olmak için böyle bir proje geliştirdiklerine dikkati çekerek, "Şu an Ür-Ge aşamasındayız. Biraz finansal yatırıma ihtiyacımız var. Yatırım işimiz çözüldüğü andan itibaren yani en geç 2-3 ay içerisinde seri üretime hazır hale gelmiş olacak" dedi.