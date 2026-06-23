Yüksek riskli hastaya bölgesel anastezi ile operasyon

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yatağan Ek Hizmet Binası'na karın ağrısı şikayetiyle başvuran bir hastada yapılan kolonoskopi ve ileri tetkikler sonucunda kolon tümörü tespit edildi. İleri yaşta, KOAH hastalığı bulunan ve daha önce koroner bypass ameliyatı geçiren yüksek riskli hasta, başarılı bir operasyonla tedavi edildi.

Kolektomi (kalın bağırsağın hastalıklı bölümünün cerrahi olarak çıkarılması) ameliyatı, Genel Cerrahi uzmanları Op. Dr. Muhammed Kerim Çevik, Op. Dr. Orkhan Mirzayev ve Op. Dr. Burak Dede tarafından gerçekleştirildi.

Operasyonda, hastanın mevcut sağlık durumu nedeniyle genel anestezi yerine bel bölgesinden uygulanan, hastanın tamamen uyutulmadığı bölgesel anestezi yöntemi tercih edildi. Ameliyat sürecinde Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Ezgi Dönmez de görev aldı.

Operasyonun ardından hastanın genel durumunun iyi olduğu bildirildi. Uzmanlar, kolon kanserinde erken tanının hayat kurtardığını belirterek düzenli kolonoskopi taramalarının önemine dikkat çekti. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yatağan Ek Hizmet Binası'nda hizmet veren Endoskopi Ünitesi sayesinde birçok bağırsak hastalığının erken dönemde teşhis edilerek tedavi edilebildiği belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı