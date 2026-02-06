Haberler

Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Koçatakan, İzmir'de fuar açılışına katıldı

Güncelleme:
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Pınar Koçatakan, İzmir'de düzenlenen 'Yaşlı Bakım ve Sağlıklı Yaş Alma Fuarı'nın açılışına katıldı. Fuar, sağlıklı yaşam ile ilgili bilgilendirmeler ve sağlık ölçümleri sunan stantlarla vatandaşların ilgisini topladı.

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Pınar Koçatakan, İzmir'de düzenlenen "Yaşlı Bakım ve Sağlıklı Yaş Alma Fuarı"nın açılış törenine katıldı.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Koçatakan, Tepekule Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen açılış töreninin ardından kurulan stanta vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında stantta sunulan hizmetler hakkında yetkililerden bilgi alan Koçatakan, karbonmonoksit ölçümü de yaptırdı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği stantta, sağlıklı yaşam ve sağlıklı yaş almaya yönelik bilgilendirmeler gerçekleştirildi.

Cumartesi günü akşamına kadar açık olacak fuarda İzmir İl Sağlık Müdürlüğü standından da şeker ve tansiyon ölçümü, karbonmonoksit testi ile boy ve kilo ölçümleri yapılarak uzmanlar tarafından değerlendirmelerde bulunulacak.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Sağlık
