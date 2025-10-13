Yasemin Tuzci, Başarılı Bir Ameliyatla Dev Anevrizmadan Kurtuldu

Artvin'de yaşayan Yasemin Tuzci, Trabzon'da başarıyla yapılan kapalı yöntem ameliyat ile beynindeki 2,5 santimetrelik "dev anevrizma"dan kurtularak sağlığına kavuştu.

Artvin'de şiddetli baş ağrısı nedeniyle gittiği hastanede beyin anevrizması (beyindeki damar duvarının zayıflamasıyla oluşan balonlaşma) tespit edilen Tuzci, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesine başvurdu.

Yapılan ileri tetkik ve görüntülemelerin ardından Girişimsel Radyoloji Bölümü'ne yönlendirilen Tuzci, KTÜ Tıp Fakültesi Girişimsel Radyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Dinç ve ekibi ile bir araya geldi.

Tuzci, kapalı yapılan endovasküler akım yönlendirici (damar içinden yerleştirilen özel bir stent türü olan akım yönlendirici ile kan akışı yeniden düzenlenerek anevrizmanın zamanla küçülmesi ve kapanması) tekniğiyle ameliyat edildi.

Kapalı yöntemle yapılan operasyonda boyutunun büyüklüğü nedeniyle tıbbi olarak "dev" ifadesi kullanılan 2,5 santimetrelik anevrizmadan kurtulan Tuzci, hastanede geçirdiği üç günün ardından taburcu edildi.

"Baloncuğun özelliği çok büyük boyutlarda olmasıydı"

Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Hasan Dinç, AA muhabirine, hastanın uzun süreli baş ağrısı araştırılırken büyük bir anevrizma tespit edildiğini söyledi.

Hastanın teşhis sonrası kendilerine başvurduğunu dile getiren Dinç, "Boyutlarına göre 1 santimetreden küçük olanlar küçük, 1-2,5 santimetre arasındakiler orta büyüklükte, 2,5 santimetre ve daha büyük olanlar ise dev anevrizma olarak sınıflandırılır. Hastamız dev anevrizma grubundaydı." ifadelerini kullandı.

Dinç, "Baloncuğun oldukça büyük boyutlarda olması, tedavisinin cerrahi olarak mümkün olmaması nedeniyle kapalı yöntemle merkezimizde tedavi edildi." dedi.

Operasyonun Avrupa Nöroradyoloji Derneği ve Türkiye Nöroradyoloji Derneği ortak toplantısında canlı vaka şeklinde sunulduğuna dikkati çeken Dinç, şöyle devam etti:

"Burada biz kapalı yöntemle anevrizmanın içerisinden geçerek bir bakıma anevrizmayı baypas ederek, anevrizmanın boynunu örtecek ve damarın her iki tarafına uzanacak şekilde bir akım yönlendirici cihazı yerleştirdik. Bu şekilde anevrizmayı devre dışı bırakarak, tedavi edilmesine olanak sağladık."

Anevrizmanın büyüklüğü nedeniyle tedavinin teknik olarak kolay olmadığını anlatan Dinç, şunları kaydetti:

"Çok küçük damarlarda anevrizmaya zarar vermeden yerleştirmek tabii bir tecrübe ve teknik gerektiren uygulama. Kapalı yöntemle endovasküler akım yönlendiriciyle tedavi etme yöntemi de son 10-15 yılın bir teknolojisi. Dünyada kullanılan en son teknolojik cihazlarla hastanın tedavisini sağladık. Kendisini üç gün hastanede tuttuk ve taburcu ettik. Hastamız kontrolümüze geldi, durumu gayet iyi."

"Şu an her şey gayet güzel gidiyor"

Yasemin Tuzci de şiddetli baş ağrısı, yüksek tansiyon ve stresin beyninde baloncuk oluşturduğunu söyledi.

Tedavi için KTÜ Farabi Hastanesini tercih ettiğini dile getiren Tuzci, "Hasan Dinç hocamla tedaviye başladık. Bana çok güzel, başarılı bir ameliyat yaptı. Çok şükür, çok rahatım." diye konuştu.

Tuzci, ameliyatın ardından şikayetlerinden kurtulduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ayakta gayet güzel durabiliyor, konuşabiliyorum. Gözlerimin görmesinde azalmalar vardı, onlar da ameliyattan sonra rahatlamaya başladı, daha net bir şekilde görüyorum. Baş ağrılarım ameliyattan sonra 4-5 gün sürdü ve bitti. Şu an her şey gayet güzel gidiyor."