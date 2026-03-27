Haberler

Bilkent Şehir Hastanesinde "Yarık Dudak ve Damak Merkezi Çalıştayı" düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde düzenlenen çalıştay, yarık dudak ve damak anomalisi bulunan hastaların tedavisi için multidisipliner bir referans merkezi kurulmasını amaçlıyor.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de her yıl çok sayıda bebek, yarık dudak veya damak anomalisi ile dünyaya geliyor. Bu hastaların sağlıklı bir yaşama kavuşabilmesi için cerrahi müdahalenin yanı sıra ortodonti, dil ve konuşma terapisi, KBB, kadın doğum, pediatri ve anestezi gibi birçok farklı branşın uzun yıllar süren, uyumlu bir ortak çalışma yürütmesi gerekiyor.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, ailelerin yıllar boyu farklı hastaneler ve klinikler arasında yürüttüğü süreci tek çatı altında toplamak amacıyla hastaların anne karnındaki tanıdan yetişkinliğe kadar tedavisini kapsayacak multidisipliner bir referans merkezi kurulması için çalışma başlattı.

"Bu çalıştay bu girişimin bir ön aşaması olarak görülüyor"

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Ramazan Erkin Ünlü, "Yarık damak ve yarık dudak anomalisi bulunan hastalara yönelik yapılan işlemler, ameliyatlar ve çalışmalarda şu ana kadar bir bütünlük Türkiye içinde yoktu. Çeşitli hocalarımızın değerli gayretleri vardı daha önce ama biz bu gayretleri ve bu uğraşları Ankara Bilkent Şehir Hastanesi içinde bir merkez haline getirmek için böyle bir girişim başlattık. Bu çalıştay, bu girişimin bir ön aşaması olarak görülüyor." ifadelerini kullandı.

Ünlü, yarık damak ve yarık dudak olan hastaların gerek cerrahi yaklaşımlarla gerek de sosyokültürel ve psikososyal olarak desteklenmesi gerektiğini, bu doğrultuda bu işe yıllardır gönül vermiş hekimlerle beraber merkezin yol haritasını oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

