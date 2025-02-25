Yarasa yiyen çocuktan bulaşan virüs ülkede 50 kişiyi canından etti

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) duyurduğuna göre Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin kuzeybatısında 50'den fazla kişi, bilinmeyen bir hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Hastalığın semptomlarının ortaya çıkışıyla ölüm arasındaki sürenin son derece kısa olduğu belirtildi.

HASTALIĞIN ÖLÜM ORANI YÜZDE 12.49

Salgının 21 Ocak'ta başladığı ve DSÖ verilerine göre şu ana kadar 419 vaka kaydedildiği belirtildi. Bunlardan 53'ünün ölümle sonuçlandığı ve hastalığın ölüm oranının yüzde 12.49 olduğu saptandı ki bu oran Covid-19'da yüzde 3.14'tü.

YARASA YEDİKTEN 48 SAAT SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Covid-19'da olduğu gibi bu hastalığın da yarasalardan insana geçtiği düşünülüyor. DSÖ'nün Afrika ofisine göre ilk vakalar Boloko kasabasında görüldü. Çocuğun yarasa eti yedikten sonra 48 saat içinde kanamalı ateş semptomlarıyla hayatını kaybettiği bildirildi.

Başlangıçta Ebola veya Marburg gibi bilinen kanamalı ateş hastalıklarından biri olduğu sanılsa da yapılan testler bu hastalıkların negatif çıktığını gösterdi. Bazı vakalarda sıtma da tespit edildi. Özellikle vahşi hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarla ilgili endişeler artarken, vahşi hayvan tüketiminin bu tür hastalıkların yayılmasında etkili olabileceği belirtiliyor.