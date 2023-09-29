Yaralı Arı Kuşu Tedavi Edildi

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bulunan Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yaralı halde getirilen arı kuşunun kanadındaki saçmalar başarıyla çıkarıldı. Tüfekle vurulduğu belirlenen arı kuşu, tedavisinin ardından doğal ortamına salınacak.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne, dün yaralı halde getirilen arı kuşuna ilk müdahalesi yapıldı. Müdahale sırasında kanatlarında yaralanma olduğu belirlenen arı kuşuna röntgen çekildi. Röntgende arı kuşunun kanadında saçma izlerine rastlandı. Tüfekle vurulduğu tespit edilen arı kuşu, yoğun bakımda tedaviye alındı. Arı kuşuna antibiyotik ve vitamin tedavisi veteriner hekim kontrolünde devam ediyor. Arı kuşu, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına geri salınacak.