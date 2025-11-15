Haberler

Yapay Zeka Sağlıkta Tehdit Olabilir

Güncelleme:
Prof. Dr. Nevzat Erdil, hastaların yapay zekaya danışarak sağlık sorunlarını çözmeye çalışmasının tehlikeli olabileceğini ve doktor kontrolünün önemini vurguladı.

Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Nevzat Erdil, bazı hastaların doktora gitmek yerine öncelikle yapay zekaya danıştığını belirterek, doğru tanı ve teşhis için doktora başvurulması uyarısında bulundu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi de olan Erdil, AA muhabirine, tıp alanında özellikle görüntüleme yöntemlerinde yapay zekayı kullandıklarını ama hiçbir zaman körü körüne yapay zekaya danışarak bir tedavi algoritması içine girmediklerini söyledi.

Yapay zeka ve teknolojinin tıp alanında mutlaka olması gerektiğini belirten Erdil, "İşlerimizi kolaylaştırma açısından yardımcı olabilir. Özellikle bilgiye ulaşma, karar verme gibi zaman alan durumlarda çok efor sarf etmeden yardımcı olacağını düşünüyorum ama onun esiri asla olmamalıyız. Bu durum, doğru tanı ve teşhis koymada bizi uzaklaştıracaktır. Hatalara maruz kalabiliriz. O yüzden temkinli kullanmalıyız." diye konuştu.

"Kolaya kaçalım derken çok farklı bulgulara ulaşılabiliyor"

Prof. Dr. Erdil, dijital dünyada internette birçok ameliyatın nasıl yapıldığı ve teşhisine dair bilginin yer aldığını ama bu konuda hekim tecrübesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Her hastalığın tedavisinin kişiye özel olduğu için doktora gitmeden bu konuda sağlıklı bilgiye erişilemeyeceğine dikkati çeken Erdil, şöyle devam etti:

"Hastalarımız hastaneye gitmeden yapay zekaya danışıp teşhis koyuyor. Kendileri tedavi uygulamaya çalışıyor. Ayrıca hasta son noktaya gelmeden hastaneye gelmiyor. Bizler özellikle belli aralıklarla checkup yaptırılmasını öneriyoruz. Günümüz teknolojisindeki gelişmelere bağlı olarak insanlarımız bilgiye çok rahat erişebildiği için hastalandıklarında yapay zekaya, internete danışıyor. Burada doğru bilgi verildiği gibi yanlış bilgi de verilebiliyor. O yüzden doğru bilgi ve tanıya ulaşmak için doktorlara gelinmesi büyük önem arz ediyor. Kolaya kaçalım derken çok farklı bulgulara ulaşılabiliyor."

Erdil, hastalıkları önlemek için belirli aralıklarla rutin kontrollerin yaptırılması önerisinde bulunarak, bu alışkanlığın ilerde daha kötü sonuçların doğmasını engelleyeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Sağlık
Haberler.com
500
Galatasaray'dan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı için karar

Bu dükkanın içinde yatır var! Pide yemeye gelen donup kalıyor

Galatasaray'da Barış Alper dönemi bitiyor

Acun Ilıcalı'dan TV8 kararı

Galatasaray'dan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı için karar

3 ile mevsimin ilk karı düştü! Yollar kapandı

Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma büyüyor: Dosyaya ikinci savcı atandı

'Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek' diyen şehit babasının istediği oldu

Ranta karşı çıkan belediye başkanı başına gelenleri anlattı: Evlerine gidip çocuklarıyla tehdit ettiler

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bahis soruşturması için tarih verdi

Arne Slot gidici! İşte koltuğuna aday isimler

500 bin sosyal konut projesine büyük ilgi! İşte başvuru sayısı

Oyuncu Mina Derman'dan 'çocuğa çarptı' iddiasına yanıt

