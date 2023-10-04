Yapay Zeka Destekli Cardisiografi ile Kalp Damar Tıkanıklığı Taraması 8 Dakikada Yapılıyor

Bursa'daki Doruk Nilüfer Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Çiçek, bünyelerine yeni dahil ettikleri radyasyon riski olmadan kalp damar tıkanıklığı taraması yapan yapay zeka destekli cardisiografi ile 8 dakikada hastaların taramalarını yaptıklarını söyledi. Prof. Dr. Çiçek, 'Bu cihaz erişkin yaş grubunda tüm kişiler için uygundur. Yapılması sakıncalı olan hiçbir hasta grubu yoktur" dedi.

Prof. Dr. Yüksel Çiçek, dünyadaki ölüm sebepleri arasında ilk sıralarda gösterilen koroner arter hastalığında erken tanının önem taşıdığını vurguladı. Uzun yıllardır kullanılan elektrokardiyografi (EKG), efor testi, sintigrafi, stres ekokardiyografi, çok kesitli bilgisayarlı tomografi gibi testlerin yapılan tetkik çeşidine göre bazı olumsuzluklar ve riskler içerdiğini belirten Prof. Dr. Çiçek, bu riskleri en aza indirecek yeni tarama yönteminin hem tanı koyma süresini azalttığını hem de hastaların radyasyona maruz kalmasını engellediğini dile getirdi.

'YAPILMASI SAKINCALI OLAN HİÇBİR HASTA GRUBU YOK'

Yeni yöntemin avantajlarını anlatan Prof. Dr. Yüksel Çiçek, "Çok kesitli bilgisayarlı tomografide yüksek maliyet, radyasyona maruz kalma, kontrast madde kullanımına bağlı alerjik reaksiyonlar, sintigrafide radyoaktif maddeye maruz kalma, efor testinin de her hasta için uygun olmaması ve hassasiyetinin düşük olması gibi, EKG'nin de kişisel değerlendirme faktörlerinin söz konusu olması ve düşük hassasiyet sebebiyle çeşitli dezavantajları vardır. Cardisiografi erişkin yaş grubunda tüm kişiler için uygundur. Yapılması sakıncalı olan hiçbir hasta grubu yoktur. Gebelik durumu olan kadınlar da dahil sağlıklı görünen ama 'Kalp damarlarımda sorun var mı" diye kontrol olmak isteyen veya kalp damar tıkanıklığı şüphesi olan tüm kişilerde rahatlıkla yapılabilmektedir. İşlem, sırtüstü yatar veya oturur pozisyonda, 4 dakikalık kayıt alınmasından ibarettir. Damar yolu açılmasına dahi gerek yoktur. Bu yöntemi istirahatte kalp damar hastalığı tanısına ulaşabilmek adına ucuz, güvenilir, tekrarlanabilir, 4 dakika çekim ve 4 dakika analiz süresi ile toplamda 8 dakika da yüzde 90-95 doğruluk oranıyla sonuç veren, raporlama için bekleme gerekmeyen ve kolay uygulanabilir bir yöntem olarak yurt dışında son bir yılda uygulanmaya başlamıştır? dedi.

'KALP KRİZİNİ ÖNLEMEK İÇİN TARAMA ŞART'

Prof. Dr. Yüksel Çiçek, 'Kalp krizini önlemek için gerekli tedbirlerin alınması ve tedavilerinin başlanması için, özellikle ailesinde kalp damar hastalığı olanlar, şeker hastası veya yüksek tansiyon hastası olanlar, yüksek kolesterolü olanlar, sigara içen ve buna bağlı kalp krizi riski artmış olanlar başta olmak üzere, erişkin yaştaki tüm kişilerin kalp damar hastalığı olup olmadığının tespitini yapması gerekiyor' diye konuştu.