Yanlış Teşhis Hayat Kurtardı: Anne ve Kızı Doğru Tedavi ile Sağlığına Kavuştu

Yanlış Teşhis Hayat Kurtardı: Anne ve Kızı Doğru Tedavi ile Sağlığına Kavuştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da bel fıtığı teşhisi konulan Rukiye Şenol ve kızı Sabahat Ünal, doğru teşhis ve tedavi sayesinde sağlığına kavuştu. Prof. Dr. Orhan Şen'in yönlendirmesiyle eklem romatizması hastalığı tespit edilen anne-kız, uzun yıllar süren yanlış tedaviden kurtuldu.

Anne ve kızı doğru teşhis ve tedavi ile sağlığına kavuştu

Adana'da bel fıtığı teşhisi konulan ve ameliyat edilen kadının kızı da aynı rahatsızlığa yakalanınca, Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'e ulaşan genç kadın hem kendisinin hem de annesinin hayatını kurtardı

ADANA - Adana'da bel fıtığı teşhisi konulan ve ameliyat edilen kadının kızı da aynı rahatsızlığa yakalanınca, Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'e ulaşan genç kadın hem kendisinin hem de annesinin hayatını kurtardı.

Rukiye Şenol, bundan 12 yıl önce vücudunda ağrı şikayetiyle hastaneye gitti. Şenol'a doktorlar bel fıtığı teşhisi koyup tedaviye başladı. Ağrıları dinmeyince bir süre sonrada bel fıtığı ameliyatı yapıldı. Ancak Şenol'un ağrıları yine de dinmedi. Bu arada Şenol yürüyemez hale geldi. Bir süre sonra aynı şikayetler Şenol'un kızı Sabahat Ünal'da da baş gösterince birinin tavsiyesi üzerine Ünal, Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'e ulaştı. Şen, Ünal'ı tedavi ettiğinde eklem romatizmasından şüphelenip uzman doktora yönlendirdi. Ünal, Şen'in yönlendirdiği doktora gittiğinde eklem romatizması hastalığı olduğunu öğrenip tedaviye başladı ve sağlığına kavuştu. Ünal, annesinde de benzer şikayetler olduğu için onu da kendisini iyileştiren doktora götürdüğünde onda da eklem romatizması olduğu yıllar önce bel fıtığı teşhisinin yanlış koyulduğu öğrenildi.

Sabahat Ünal, "Ben daha önce birçok doktora gittim ama kimse şikayetimi çözemedi. Yaklaşık iki yıl boyunca adeta felç gibiydim. Bana bel fıtığı teşhisi kondu. Bir tanıdığımın aracılığıyla Orhan Hocam'a geldim. Kendisi hemen el muayenesi yaptı ve 'Senin bel fıtığın yok, bu daha çok romatizmaya benziyor' dedi. Beni romatoloji uzmanına yönlendirdi. O günden beri çok iyiyim. Ayağa kalkamıyor, yemek bile yapamıyordum. Beni ayağa kaldıran, doğru teşhis oldu" dedi.

Annesinin de de aynı şikayetinin 12 yıldır sürdüğüne dikkat çeken Ünal, şöyle devam etti:

"Ona bel fıtığı teşhisi kondu ve ameliyat edildi. Zamanla kamburlaşmaya başladı. Başka doktorlara da gittik ama yine ameliyat önerdiler. Annemi de Orhan Hocam'a getirdim. Muayene etti ve 'Annenizin rahatsızlığı da sizinki gibi romatizmal bir hastalık' dedi. Şimdi annem de doğru teşhis ile sağlığına kavuşmaya başladı."

Anne, Rukiye Şenol ise, "Kendimde bel fıtığı olduğunu sanıyordum, hatta bu yüzden daha önce ameliyat bile oldum. Meğer yanlış teşhismiş. Orhan Hocam'a geldim ve şu an çok iyiyim" diye konuştu.

Orhan Şen, doğru teşhis ve tedavinin çok önemli olduğunu belirterek, "Hastamız yaklaşık üç yıl önce şiddetli bel, boyun ve eklem ağrılarıyla başvurdu. Daha önceki tedavisinin tamamı bel fıtığına yönelikti ancak hasta hiçbir fayda görmemiş. Bize geldiğinde muayenesini yaptım ve romatizmaya bağlı bir tutulum olabileceği kanaatiyle romatoloji uzmanı meslektaşıma yönlendirdim. Romatizmaya yönelik tedavisine başlandıktan sonra hastamız üç yıldır gayet iyi durumda. Geçtiğimiz günlerde annesi Rukiye Hanım geldi. Kendisi 10 yıl önce bel fıtığı ameliyatı olmuş ancak zamanla beli öne doğru eğilmeye başlamış, ayak ve el parmaklarında şekil bozuklukları gelişmiş. Buna rağmen başka bir merkezde tekrar bel fıtığı ameliyatı önerilmiş. Muayenemde bu şekil bozukluklarının romatizmal hastalıklara işaret ettiğini gördüm. Tetkiklerini istedim ve incelediğimde romatizmal tutulumları tespit ettim. Onu da romatoloji uzmanı meslektaşıma yönlendirdim" dedi.

Şen, şöyle devam etti:

"Burada vurgulamak istediğim konu: doğru tanı. Eğer tanı doğruysa verilen ilaç ve yapılan ameliyat da doğru olur. Ancak tanı yanlışsa her şey yanlış olur. Genç meslektaşlarıma önerim; hastaya bütüncül yaklaşsınlar. Yani yalnızca radyolojik görüntüleme tetkiklerine bağlı kalmasınlar."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE - Sağlık
Murat Aci'nin babasından Eylem Tok'la anlaşan gelinine zor soru

Murat Aci'nin babasından Eylem Tok'la anlaşan gelinine zor soru
ABD Kovid aşılarına 'Genç erkeklerde kalp hasarı' uyarısı ekleyecek

ABD Kovid aşılarına "Genç erkeklerde kalp hasarı" uyarısı ekleyecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aşk-ı Memnu'nun efsane mekânı satışta! Fiyatı dudak uçuklattı

Yasak aşkın gölgesindeki çiftlik satışta! Fiyatı dudak uçuklatıyor
Şike yaptılar diyerek Süper Lig ekibini savcılığa şikayet etti

Şike yaptılar diyerek Süper Lig ekibini savcılığa şikayet etti
Premier Lig'de 17. sırada olan Tottenham, Şampiyonlar Ligi biletini kaptı

Liginde 17. sıradaydı! Şampiyonlar Ligi biletini kaptılar
Gittiği restorandan tuvalet kağıdı çaldı! Herkes aynı soruyu soruyor

Gittiği restorandan tuvalet kağıdı çaldı! Herkes aynı soruyu soruyor
Soykırımla suçladı! Trump şimdi de Güney Afrika lideriyle kavga etti

İkinci Zelenski vakası! Soykırımla suçladı, zorla video izletti
Ferdi Tayfur'un vefat etmeden önce damadına dava açtığı ortaya çıktı

İşte Ferdi Tayfur hakkında bilinmeyen sürpriz gerçek
Eskişehir'de bulunan 5 bin yıllık ekmek aynı tarifle yeniden üretildi

Anadolu'da bulundu! Tarihte başka bir örneği yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.