Yanlış Teşhis Hayat Kurtardı: Anne ve Kızı Doğru Tedavi ile Sağlığına Kavuştu

Anne ve kızı doğru teşhis ve tedavi ile sağlığına kavuştu

Adana'da bel fıtığı teşhisi konulan ve ameliyat edilen kadının kızı da aynı rahatsızlığa yakalanınca, Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'e ulaşan genç kadın hem kendisinin hem de annesinin hayatını kurtardı

ADANA - Adana'da bel fıtığı teşhisi konulan ve ameliyat edilen kadının kızı da aynı rahatsızlığa yakalanınca, Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'e ulaşan genç kadın hem kendisinin hem de annesinin hayatını kurtardı.

Rukiye Şenol, bundan 12 yıl önce vücudunda ağrı şikayetiyle hastaneye gitti. Şenol'a doktorlar bel fıtığı teşhisi koyup tedaviye başladı. Ağrıları dinmeyince bir süre sonrada bel fıtığı ameliyatı yapıldı. Ancak Şenol'un ağrıları yine de dinmedi. Bu arada Şenol yürüyemez hale geldi. Bir süre sonra aynı şikayetler Şenol'un kızı Sabahat Ünal'da da baş gösterince birinin tavsiyesi üzerine Ünal, Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'e ulaştı. Şen, Ünal'ı tedavi ettiğinde eklem romatizmasından şüphelenip uzman doktora yönlendirdi. Ünal, Şen'in yönlendirdiği doktora gittiğinde eklem romatizması hastalığı olduğunu öğrenip tedaviye başladı ve sağlığına kavuştu. Ünal, annesinde de benzer şikayetler olduğu için onu da kendisini iyileştiren doktora götürdüğünde onda da eklem romatizması olduğu yıllar önce bel fıtığı teşhisinin yanlış koyulduğu öğrenildi.

Sabahat Ünal, "Ben daha önce birçok doktora gittim ama kimse şikayetimi çözemedi. Yaklaşık iki yıl boyunca adeta felç gibiydim. Bana bel fıtığı teşhisi kondu. Bir tanıdığımın aracılığıyla Orhan Hocam'a geldim. Kendisi hemen el muayenesi yaptı ve 'Senin bel fıtığın yok, bu daha çok romatizmaya benziyor' dedi. Beni romatoloji uzmanına yönlendirdi. O günden beri çok iyiyim. Ayağa kalkamıyor, yemek bile yapamıyordum. Beni ayağa kaldıran, doğru teşhis oldu" dedi.

Annesinin de de aynı şikayetinin 12 yıldır sürdüğüne dikkat çeken Ünal, şöyle devam etti:

"Ona bel fıtığı teşhisi kondu ve ameliyat edildi. Zamanla kamburlaşmaya başladı. Başka doktorlara da gittik ama yine ameliyat önerdiler. Annemi de Orhan Hocam'a getirdim. Muayene etti ve 'Annenizin rahatsızlığı da sizinki gibi romatizmal bir hastalık' dedi. Şimdi annem de doğru teşhis ile sağlığına kavuşmaya başladı."

Anne, Rukiye Şenol ise, "Kendimde bel fıtığı olduğunu sanıyordum, hatta bu yüzden daha önce ameliyat bile oldum. Meğer yanlış teşhismiş. Orhan Hocam'a geldim ve şu an çok iyiyim" diye konuştu.

Orhan Şen, doğru teşhis ve tedavinin çok önemli olduğunu belirterek, "Hastamız yaklaşık üç yıl önce şiddetli bel, boyun ve eklem ağrılarıyla başvurdu. Daha önceki tedavisinin tamamı bel fıtığına yönelikti ancak hasta hiçbir fayda görmemiş. Bize geldiğinde muayenesini yaptım ve romatizmaya bağlı bir tutulum olabileceği kanaatiyle romatoloji uzmanı meslektaşıma yönlendirdim. Romatizmaya yönelik tedavisine başlandıktan sonra hastamız üç yıldır gayet iyi durumda. Geçtiğimiz günlerde annesi Rukiye Hanım geldi. Kendisi 10 yıl önce bel fıtığı ameliyatı olmuş ancak zamanla beli öne doğru eğilmeye başlamış, ayak ve el parmaklarında şekil bozuklukları gelişmiş. Buna rağmen başka bir merkezde tekrar bel fıtığı ameliyatı önerilmiş. Muayenemde bu şekil bozukluklarının romatizmal hastalıklara işaret ettiğini gördüm. Tetkiklerini istedim ve incelediğimde romatizmal tutulumları tespit ettim. Onu da romatoloji uzmanı meslektaşıma yönlendirdim" dedi.

Şen, şöyle devam etti:

"Burada vurgulamak istediğim konu: doğru tanı. Eğer tanı doğruysa verilen ilaç ve yapılan ameliyat da doğru olur. Ancak tanı yanlışsa her şey yanlış olur. Genç meslektaşlarıma önerim; hastaya bütüncül yaklaşsınlar. Yani yalnızca radyolojik görüntüleme tetkiklerine bağlı kalmasınlar."