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Yalova'da Organ Nakli Farkındalık Haftası Etkinliği

Yalova'da Organ Nakli Farkındalık Haftası Etkinliği
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Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen etkinlikte organ naklinin önemi vurgulandı. Nefroloji uzmanları, organ bağışının yaşam kalitesini artıracağını belirtti ve hastaları diyalizden kurtarmanın önemine dikkat çekti.

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören hemodiyaliz hastaları, sağlıklarına kavuşmak için umutla organ nakli olacakları günü bekliyor.

Organ ve Doku Nakli Farkındalık Haftası kapsamında hastanede düzenlenen programda, organ naklinin önemine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Hemodiyaliz servisinde gazetecilere açıklama yapan Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Dr. Ayşe Medetoğlu, Yalova'nın bağlı olduğu Bursa bölgesinin organ nakli konusunda Türkiye'nin en iyi durumda olan bölgesi olduğunu ifade etti.

Organ bağışını 18 yaş üzeri her akli dengesi yerinde, yetişkin kişinin yapabileceğini aktaran Medetoğlu, "Herkesi organ bağışı yapmaya davet ediyoruz. Hastanemizde de organ bağışı standımız açık olacak. Herkesi bekleriz. Organ bağışı çok önemli, canlıdan canlıya da kadavradan canlıya da bağışlar olabiliyor. Kadavradan canlıya bağışlar çok değerli. Çünkü biz öldükten sonra organlarımız toprak olacak. Organlarımız toprak olmasın. Birilerine can, hayat versin diyoruz. O yüzden de organlarımızı bağışlayınız." diye konuştu.

Türkiye'de kronik böbrek yetmezliği yüzde 15 seviyesinde

Hastanede 35 diyaliz makinesiyle yaklaşık 140 hastaya hizmet verdiklerini anlatan Nefroloji Uzmanı Dr. Özcan Uzun ise toplumda kronik böbrek yetmezliğinin yüzde 15 gibi yüksek bir oranda görüldüğüne dikkati çekti.

Bunun, Türkiye'de yaklaşık 6 kişiden birinin kronik böbrek yetmezliği olduğu anlamına geldiğini kaydeden Uzun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kronik böbrek yetmezliğinin son evresinde hemodiyaliz tedavisi uygulanmaktadır ve bu oran her yıl yüzde 4-5 kadar artmaktadır. Hemodiyaliz hastaları normal hastalara göre 10 kat daha fazla kalp krizi, hastaneye yatış gibi risklere maruz kalmaktadır. Bu nedenle hemodiyaliz hastalarında diyalize başladığımızda ilk yapacağımız görev bu hastaları diyalizden kurtarmaktır. Bu nedenle siz de organlarınızı bağışlayarak hastalarımızın sağlıklı bir insan gibi yaşamasını sağlayabilirsiniz."

8 yıldır diyalize giren Cafer Bayhan da hastalığın sinsi bir şekilde ilerlediğini, kronik böbrek yetmezliği teşhisi konulduğu gün diyaliz makinesine bağlandığını belirtti.

Hayatın o andan sonra zor geçtiğini ve haftada 3 gün diyalize girdiğini aktaran Bayhan, "Organ nakli bizim için şöyle önemlidir, en azından yaşam kalitemiz artacak. Organ nakli konusunda tüm vatandaşlarımızın daha duyarlı olmasını istiyoruz. Rahatsızlandıktan sonra organ naklinin ne kadar önemli olduğunu, dünyada en güzel şeyin bağışlayacağımız organlarımızın olduğunu, en güzel mirasın olduğunu işin içine girdikten sonra anlıyorsunuz. Bence herkes organlarını bağışlamalı ki başka canlara hayat versin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Sağlık
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