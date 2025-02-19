Yahşihan'da Sigarayı Bırakma Polikliniği Hizmete Açıldı

Yahşihan İlçe Sağlık Müdürlüğünde Sigarayı Bırakma Polikliniği açıldı.

Sigara bağımlısı olan ve bırakmak isteyen herkese gerek psikolojik destek gerekse ilaç tedavisi uygulanmak ve takip etmek üzere poliklinik hizmeti başlatıldı.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fatma Sönmez, sigarayı bırakmanın zor bir süreç olduğunu söyledi.

Bırakmak isteyenlerin de profesyonel desteğe ihtiyacı olduğunu aktaran Sönmez, "Hastaların yaklaşık 3 ay tedavi edilmesi ve psikolojik destek almalarının yerinde olacağı gözlemlenmektedir. Tedavi sürecinde bağımlılık düzeyleri ve daha önceki tecrübeleri değerlendirilerek bir tedavi uygulanması gerekmektedir. Biz de sigara bağımlılığından kurtulmak isteyen herkese destek olabilmek için sigara bırakma polikliniğini hizmete sunmaktan gurur duyuyoruz. Sigarayı bırakmanın tam zamanı sloganıyla halkımıza hizmeti başlatmış bulunmaktayız. Sigara bağımlılığından kurtulmak isteyen herkesi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.