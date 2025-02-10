Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın Gazze planına bir tepki daha: 2. Nakba'ya gücünüz yetmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a bir tepki daha
Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adayını belirleyecek ön seçime katılmama kararı aldı

Mansur Yavaş gemileri yaktı
Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti

Futbolda deprem yaratan maçın ardından ilk istifa
Elektrikte yeni tarifeden muaf olacak kesim belli oldu

Elektrikte yeni tarifeden muaf olacak kesim belli oldu

Wim Hof Metodu İle Ruhunu Ve Bedenini İyileştir

Wim Hof Metodu İle Ruhunu Ve Bedenini İyileştir
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son yıllarda popülerliği dünyada oldukça artan Wim Hof Metodu, modern yaşamın getirdiği stres, anksiyete, depresyon gibi sağlık sorunlarına karşı alternatif bir çözüm olarak giderek daha fazla ilgi görüyor.

2013 yılından bu yana, dünya genelinde (Avrupa, Amerika, Asya, Okyanusya, Afrika) sertifikalı 1800'den fazla Wim Hof Metodu eğitmeni bulunmaktadır. Türkiye'de ise sadece 2 kişi Wim Hof Metodu Eğitmeni Sertifikasına sahiptir.

Aşırı soğuğa olan dayanıklılığı ile "Buz Adam" olarak da bilinen, 26 dünya rekoru sahibi Hollandalı ekstrem sporcu Wim Hof, uyguladığı teknikle vücudun hastalıklara karşı daha dayanıklı olmasını sağlayarak, sağlıklı yaşlanmanın mümkün olabileceğini savunmaktadır. Bilimsel olarak da araştırılan bu yöntem, nefes egzersizleri, soğuk terapisi ve zihin gücünün birleşiminden oluşmaktadır. Metod, ilk bakışta sıradışı ve zorlayıcı görülse de, zihinsel ve bedensel faydalarının bilimsel araştırmalarla desteklendiği bilinmektedir.

Hem istemsiz bir davranış olan hem de kontrol edebildiğimiz nefesin, ilginç bir çalışma mekanizmasını bulunmaktadır. Wim Hof Metodu nefes tekniği, solunum sisteminin bu eşsiz özelliğinden faydalanarak vücudun oksijen seviyesini yükseltmekte, hücresel sağlığı desteklemekte ve stresle başa çıkmayı sağlamaktadır.

Wim Hof Metodu İle Ruhunu Ve Bedenini İyileştir

En dikkat çekici unsur olan soğuk terapisi, stres hormonlarını azaltarak zihinsel dayanıklılığı artırdığı gibi, bağışıklık sistemini de güçlendirmektedir. Bu sayede, vücuttaki inflamasyon azalır. Metodun zihin unsurunun ise insanları sakinleştirmede, stresi azaltmada ve içsel dengeyi sağlamada etkili olduğu bilinmektedir.

Bu metodun Türkiye'deki 2 eğitmeninden biri olan ve 20 yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşadıktan sonra Türkiye'ye gelen Wim Hof Metodu Sertifikalı Eğitmeni İzzet Murat, Wim Hof Metodu'nu güvenli ve doğru bir şekilde öğrenip deneyimlemek isteyen insanların, sertifikalı bir eğitmen eşliğinde yapılan eğitimlere katılmasını tavsiye etmekle beraber, serfitikası olmayan kişiler tarafından buza girme ya da benzer seanslar yapmanın insan sağlığına faydasının aksine beklenmedik etkilerinin de olabileceğini önemle vurgulamaktadır.

Videoyu İzlemek İçin: https://youtu.be/6IuW5aK6A5Q?feature=shared

Haberler.com / Senem Zafer - Sağlık
img

Maçın tatil edilmesine neden olan penaltı kararı doğru mu?
img

Türk dizisinde iğrenç sahne
img

AKOM saat verdi! İstanbul'da bu kez göz gözü görmeyecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AKOM saat verdi: İstanbul'da bu kez göz gözü görmeyecek

AKOM saat verdi! İstanbul'da bu kez göz gözü görmeyecek
Türk dizisinde iğrenç sahne! Şakir Paşa, gelini Aniesi ile birlikte oldu

Türk dizisinde iğrenç sahne
Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı

Kocasının yasak aşkını anbean kaydetti, başına gelmeyen kalmadı
İnci Taneleri oyuncusundan Konuşanlar'da skandal itiraf: Kuzenimin eşi benden hoşlanıyor

İnci Taneleri oyuncusundan skandal itiraf: O anlar yayından kaldırıldı
Gündeme damga vuran maçın VAR hakemi kendi ülkesini de karıştırdı

Gündeme damga vuran maçın VAR hakemi kendi ülkesini de karıştırdı
Olaylı maçın hakemi Oğuzhan Çakır için bomba iddia

Olaylı maçın hakemi Oğuzhan Çakır hakkında bomba iddia

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.