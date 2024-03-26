Vietnam'da bir adamın karnından 30 santimetre uzunluğunda canlı yılan balığı çıkarıldı

Akıllara durgunluk veren olay Vietnam'da meydana geldi. Bir adam, şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Doktorların yaptığı tetkikler sonucunda adamın karnında yılan balığı olduğu tespit edildi. Ameliyata alınan hastanın vücudundan 30 cm uzunluğunda canlı bir yılan balığı çıkarıldı ve doktorlar balığın adamın vücuduna anüsünden girdiğini belirledi.

ANÜSÜNDEN GİREREK MİDESİNDE İLTİHAPLANMAYA NEDEN OLDU

Kimliği belirsiz 34 yaşında bir adam, şiddetli karın ağrısı şikayetiyle Quang Ninh Eyaletindeki Hai Ha Bölge Tıp Merkezine başvurdu. Doktorlar, yapılan tetkiklerin ardından balığın adamın vücuduna anüsünden girdiğini ve kolonundan yukarı doğru kaydığını açıkladı. Yılan balığı, bağırsak delinmesine, mide veya karın bölgesinde iltihaplanmaya neden oldu.

30 SANTİMETRELİK BALIK AMELİYATLA ÇIKARILDI

30 santimetre uzunluğundaki yılan balığı, doktorların sindirim kanalında yabancı bir cisim olduğunu gösteren ultrason ve röntgen incelemesi sonrasında bulundu. Cerrahi Müdürü Pham Manh Hung yerel basına "Bu nadir görülen bir durum. Rektal bölgede çok fazla dışkı sıvısı var ve kolayca bakterilerle enfekte olabiliyor, ancak güvenli bir şekilde yapıldığı için ameliyatta herhangi bir sorun yaşanmadı" diye konuştu.