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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Ayşe Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kızılay Kulübü, Türk Kızılay Samsun Kan Merkezi iş birliğiyle kan bağışı kampanyası düzenledi.

Vezirköprü'de gerçekleştirilen kampanyaya okul yönetimi, öğretmenler, öğrenci velileri, Köprülü Mehmet Paşa Anadolu Lisesi ve Askerlik Şubesi personeli destek verdi.

Gün boyu süren etkinlikte 45 kişi kan bağışında bulunmak için başvurdu. Sağlık kontrollerinin ardından 17 kişiden kan alındı.

Öğrencilerin öncülüğünde gerçekleştirilen kampanya, toplumsal dayanışma ve sosyal sorumluluk bilincine örnek oldu. Etkinlikte, kan bağışının hayat kurtardığı ve sürekli bir ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı