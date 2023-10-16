Veteriner Hekimler Derneği: Gıdanın güvenliği sağlık açısından önem taşıyor

Veteriner Hekimler Derneği, Dünya Gıda Günü dolayısıyla "Gıdaya erişim kadar, gıdanın güvenliği de sağlık açısından önem taşımaktadır. Her insanın sağlıklı ve yeterli beslenme hakkı vardır. Veteriner hekim istihdamı bu açıdan önemlidir. Gıdanın güvenliğini ve kalitesini kontrol etmek ve sürdürmek için kontaminasyon ve gıda kaynaklı hastalıkların önlenmesinde, çiftlikten sofraya kadar gıda tedarik zinciri boyunca veteriner hekim kontrolünün önemi büyüktür" açıklamasını yaptı.

Veteriner Hekimler Derneği, Dünya Gıda Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"TÜM DEĞERLİ KAYNAKLAR GİBİ TATLI SU DA SONSUZ DEĞİL"

"Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) kuruluş tarihi olan 16 Ekim 1945 olması nedeniyle her yıl 16 Ekim günü Dünya Gıda Günü olarak kutlanmaktadır. Dünya Gıda Günü'nün 2023 yılı teması 'Su Hayattır, Su Gıdadır, Kimseyi Geride Bırakmayın'. Bu tema ile gıdamızın temeli olan suyun kritik rolü vurgulanmaya amaçlanmaktadır. Bu tema, suyun, dünyadaki yaşamın sürdürülmesindeki hayati rolünün ve gıda kaynaklarımıza olan temel bağlantısının altı çiziyor.

Sağlıklı her insanın, aşırı terleme ve ishal dışında günde en az 1,5 litre suya ihtiyacı bulunur. Su, dünyadaki yaşam için gereklidir. Su, dünya yüzeyinin 3/4 gibi büyük bir kısmını kaplar, ancak dünyadaki bu suyun yüzde 2,5 kadarı tatlı sudur. Bu tatlı suyun da yüzde 70'i buzullarda, toprakta, yeraltı sularında, atmosferde bulunur. insan ve hayvan organizmasının yüzde 60-70'i sudan ibarettir. Kemiklerin bile yüzde 25' sudur. Kasların yüzde 75'i, kanın yüzde 90'nı sudur. Besin maddeleri su vasıtasıyla doku ve hücrelere taşınır. Metabolizma artıklarını geçirmeyecek hale gelir, vücut 2 litre su kaybetse halsizlik olur.

Kısaca, su yaşam için gereklidir. Su, insanlar, ekonomiler ve doğa için itici bir güçtür. Ancak değerli tüm doğal kaynaklar gibi tatlı su da sonsuz değil. Hızlı nüfus artışı, kentleşme, ekonomik kalkınma ve iklim değişikliği, gezegenin su kaynaklarını artan bir baskı altına sokuyor. Aynı zamanda, kişi başına düşen tatlı su kaynakları son yıllarda yüzde 20 azaldı ve onlarca yıldır süren kötü kullanım ve yönetim, kirlilik ve iklim değişikliği nedeniyle suyun bulunabilirliği ve kalitesi hızla bozuluyor. Bugün, dünya nüfusunun 1/5'i yeterli içme suyuna erişimden mahküm. 2050'de su sıkıntısı çekenlerin oranının yüzde 40 olması bekleniyor. Su kıtlığı giderek artan bir çatışma nedeni haline geldikçe, bu paha biçilmez kaynağa yönelik rekabet de artıyor.

Su kadar gıda da önemlidir. Gıda açısından değerlendirirsek, hayvansal gıda olmadan sağlıklı olmak mümkün değil. Sağlıklı olabilmek için, erişkin bir insanın günlük diyette 50-60 gram kadar protein alması ve bunun en az 25 gramının hayvansal protein olmalı iken çocuklarda ve hamile-emziren kadınlarda 2/3-3/4 gibi bir oranı hayvansal protein olmalıdır. Nüfusumuzun 84,5 milyonu bulduğu ülkemizde kişi başı yıllık hayvansal ürün tüketimimizin 200 adet ve inek sütü tüketimimizin ise 120 litre olduğu tahmin edilmektedir. Zira bu rakamlara, ülkemizdeki mülteciler ve turistler dahil edilmemiştir. Bu tüketim miktarları, gelişmiş ülkelerin tüketim rakamlarının altında olmasının yanında ne yazık ki dünya ortalamasının da altındadır.

"GIDAYA ERİŞİM KADAR, GIDANIN GÜVENLİĞİ DE SAĞLIK AÇISINDAN ÖNEM TAŞIMAKTADIR"

Gıdaya erişim kadar, gıdanın güvenliği de sağlık açısından önem taşımaktadır. Her insanın sağlıklı ve yeterli beslenme hakkı vardır. Veteriner hekim istihdamı bu açıdan önemlidir.

Gıdanın güvenliğini ve kalitesini kontrol etmek ve sürdürmek için kontaminasyon ve gıda kaynaklı hastalıkların önlenmesinde, çiftlikten sofraya kadar gıda tedarik zinciri boyunca veteriner hekim kontrolünün önemi büyüktür. Veteriner hekimler, hayvansal kaynaklı gıdaların güvenliğini sağlamak için hem hayvan sağlığı hem de gıda hijyeni konusunda eğitim almaktadırlar. Sağlıklı hayvan, sağlıklı gıda ve sağlıklı toplum için hayvansal üretim ve gıda güvenliğinin teminatı olan veteriner hekimlerin, serbest veteriner hekimlik uygulamalarındaki sorunları giderilmeli, kamuda yeterince veteriner hekim istihdamı yapılmalı, sağlık çalışanı olarak, veteriner hekimlerin özlük hakları ve sağlıkta şiddet gibi konulardaki mahrumiyetlerine son verilmelidir."