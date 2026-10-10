Van YYÜ'de beyin AVM'si kapalı yöntemle tedavi edildi, hasta 24 saatte taburcu oldu

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde, beyin kanamasına yol açabilen beyin damar yumağı, Arteriovenöz malformasyon (AVM), kafatası açılmadan yalnızca anjiyografi yöntemiyle tedavi edildi. Girişimsel nöroradyoloji ekibi tarafından gerçekleştirilen işlem sonrası hasta, 24 saat içerisinde taburcu edildi. Van YYÜ Girişimsel Nöroradyoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Saim Türkoğlu, özellikle beyin damar hastalıkları üzerine çalıştıklarını belirterek, bölgede daha önce büyük merkezlere yönlendirilen hastaları artık Van'da tedavi edebildiklerini söyledi.

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Girişimsel Nöroradyoloji ekibi, beyindeki damarların anormal şekilde birbirine bağlanmasıyla oluşan ve hayati tehlikeye neden olabilen AVM hastalığını kapalı yöntemle tedavi etti. Kasık ya da el bileğindeki damardan kateterle girilerek gerçekleştirilen işlemde, beyindeki damar yumağına ulaşılıp tedavi uygulandı. Açık cerrahiye gerek duyulmadan tamamlanan işlem sonrası takibe alınan hasta, 24 saat içerisinde taburcu edildi. Van YYÜ Girişimsel Nöroradyoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Saim Türkoğlu, endovasküler tedavi merkezinde 15 kişilik ekiple birlikte yaklaşık 4 yıldır, hizmet verdiklerini fakat AVM gibi kompleks ve ileri düzey hastaların ilk defa alınmaya başlanıp tedavi edildiğini söyledi.

'ÜST DÜZEY İŞLEMLERİ VAN'DA YAPABİLİYORUZ'

Dr. Türkoğlu, özellikle beyin damar hastalıkları üzerine çalıştıklarını belirterek, bölgede daha önce büyük merkezlere yönlendirilen hastaları artık Van'da tedavi edebildiklerini söyledi. Endovasküler yöntemin damar içerisinden gerçekleştirilen ameliyatsız bir tedavi olduğunu anlatan Dr. Türkoğlu, "Damar içerisine kasıktan ya da el bileğinden girdikten sonra beyin damarlarına ulaşıyoruz. Darlık varsa darlığı tedavi ediyor, tıkanıklık varsa damarı açıyor, kanama durumunda ise kanamayı durdurmaya yönelik işlemler yapıyoruz. Arteriyovenöz malformasyonlar toplumda çok sık görülmese de hayati tehlike oluşturabilen hastalıklar. Doğu Anadolu'da eskiden bu hastaların hemen hemen hepsi Ankara ve İstanbul gibi merkezlere yönlendirilirdi. Artık merkezimizde de bu hastalıkları tedavi etmeye başladık" dedi.

'2-3 SAATTE TEDAVİ EDEBİLİYORUZ'

Kapalı yöntemin özellikle uzun süreli ameliyatları kaldıramayabilecek hastalar açısından önemli avantajlar sunduğunu ifade eden Dr. Türkoğlu, açık cerrahide 15-16 saate kadar sürebilen bazı işlemlerin, endovasküler yöntemle yaklaşık 2-3 saatte gerçekleştirilebildiğini kaydetti. Dr. Türkoğlu, "AVM dediğimiz damar yumağı, bu alandaki en kompleks hastalıklardan biri. Daha basit vakalarda veya beyin kanamasına neden olabilen damar baloncuklarında, eskiden 8-10 saat sürebilen işlemleri yaklaşık 45-50 dakikada gerçekleştirebiliyoruz. Kasıktan girerek hiçbir kesi izi olmadan ameliyat olmadan tedavisini sağlayabiliyoruz" dedi.

'İLK 6 SAAT ÇOK ÖNEMLİ'

Beyin damar hastalıklarında acil müdahalenin önemine de değinen Dr. Türkoğlu, kanama şüphesiyle başvuran hastalarda ekip olarak hızlı şekilde harekete geçtiklerini belirtti. Acil durumlarda ekibi kısa sürede topladıklarını ve anjiyografiyle soruna neden olan damarı belirleyerek tedavi planını oluşturduklarını söyleyen Dr. Türkoğlu, bazı işlemlerin 15-45 dakika arasında tamamlanabildiğini, daha kompleks vakaların ise 2-3 saat sürebildiğini belirtti. Tıkayıcı inme vakalarında zamanın hayati önem taşıdığını belirten Dr. Türkoğlu, "Tıkayıcı inmede ilk 6 saat çok önemli. Seçilmiş bazı hastalarda 8-10 saate kadar müdahale şansımız olabiliyor. Ancak hastayı mümkün olduğunca erken tedavi etmek istiyoruz. Süre ne kadar kısa olursa sonuç o kadar iyi oluyor. Damar açıldıktan sonra hastaların kaybettikleri fonksiyonlarını hızlı şekilde geri kazandıklarını görebiliyoruz. Erken müdahale, doğru teknik ve başarılı tedavi, hastanın klinik sonucunu doğrudan etkiliyor. Bazı hastalarımızı birkaç gün içerisinde ciddi bir kalıcı hasar gelişmeden taburcu edebiliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı