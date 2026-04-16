Haberler

Vanlı iki çocuk için ambulans uçak havalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören iki çocuk hasta, ileri tetkik ve tedavi için Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi. 3 yaşındaki E.D. ve 6 yaşındaki E.K., Ankara'daki hastanelere sevk edildi.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören iki çocuk hasta, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla eş zamanlı olarak Ankara'ya sevk edildi.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çeşitli tanılarla tedavi altında olan iki çocuk hastanın, ileri tetkik ve tedavileri için Ankara'ya nakledilmesine karar verildi.

Hastanede Dilate Kardiyomiyopati tanısıyla izlenen ve ECMO (Yapay Kalp-Akciğer Cihazı) desteğine ihtiyaç duyduğu belirlenen 3 yaşındaki E.D. ile Hemolitik Üremik Sendrom (HÜS) tanısıyla tedavi gören 6 yaşındaki E.K.'nin Ankara'daki hastanelere sevki için Sağlık Bakanlığından ambulans uçak talebinde bulunuldu.

Talebin uygun görülmesi üzerine Ankara'dan havalanan ambulans uçak, Van Ferit Melen Havalimanı'na iniş yaptı. Hastaneden ambulanslarla havalimanına getirilen hastalar, uçaktaki sağlık ekipleri tarafından teslim alındı.

Aynı uçakla nakli gerçekleştirilen hastalardan 3 yaşındaki E.D.'nin Ankara Bilkent Şehir Hastanesine, 6 yaşındaki E.K.'nin ise Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

