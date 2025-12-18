Van'da Anne Misafirhanesi'nde 2 bine yakın anne ve anne adayı ağırlandı

VAN Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi bünyesinde 7 yıl önce kurulan 'Anne Misafirhanesi' 1 yılda 2 bine yakın anne ve anne adayını ağırladı. Hastane Başhekimi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, hastane bünyesinde hizmet veren misafirhanede kalan kadınların verilen hizmetten memnun kaldıklarını söyledi.

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet veren 53 yatak kapasiteli Anne Misafirhanesi'nde bir yılda 2 bine yakın kadın misafir edildi. Yeni Doğan Ünitesi ile aynı katta bulunan Anne Misafirhanesi özellikle kış aylarında yaşanabilecek riskler ve kar nedeniyle yolları kapanma ihtimali bulunan yerleşim yerlerindeki hamile kadın ve çocukları tedavi gören annelere hizmet veriyor.

Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, hastane bünyesinde hizmet veren Anne Misafirhanesi'nde kalan kadınların memnun kaldıklarını söyledi. Doç. Dr. Sarıkaya, uzun yıllar önce Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan bir proje kapsamında hastane bünyesinde oluşturulan Anne Misafirhanesi'nin güzel hizmetler verdiğini belirterek, "Anne Misafirhanesi'nin kurulum amacı, gebelik sürecinde doğum eylemi başlamadan önce bir zorlukla karşılaştığında annenin doğumunu hastane ortamında karşılayabilmemiz için oluşturulmuş. Bahçesaray'daki bir annenin doğum eylemi başladığında buraya gelmesi zaman alacağı için, biz onları burada misafir ediyoruz ve burada ağırlıyoruz. Bildiğiniz gibi kentimiz geniş bir coğrafyaya dağılmış bir il. Çok uzak köylerimiz, uzak ilçelerimiz var. Buradaki anneleri burada misafir ederek riski minimize ediyoruz. Anneler için de konforlu bir ortam oluşturuyoruz" dedi.

'OTELDE KALAN ANNE, BEBEĞİNİ KOLAYCA EMZİREBİLİYOR'

Doç. Dr. Sarıkaya, yeni doğan yoğun bakım ünitesinin de misafirhane ile aynı katta bulunduğunu, bu nedenle tedavi gören annelerin bebeklerini rahat emzirebildiğini de ifade ederek, "Burada misafir edilen annelerin tüm ihtiyaçları hastanemiz tarafından karşılanıyor. Misafirhanede kalan bir anne, sütünü çok kolay bir şekilde bebeğine ulaştırabiliyor. Burada ayrıca yemek imkanları, sosyal imkanlar ve en önemlisi eğitim imkanı var. Annelerimizi burada hem emzirme noktasında hem bebeğini büyütürken dikkat edeceği hususlar noktasında ciddi eğitimler de veriliyor. Bu organizasyonda emek veren tüm sağlık çalışanlarımıza, çalışma arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'BURADAKİ İLGİ VE ALAKADAN MEMNUNUZ'

Van'ın Özalp ilçesinden gelen ve 10 gün önce Barlas isminde bir erkek bebek dünyaya getiren İkra Çakır (27) ise Anne Misafirhanesi'nden çok memnun kaldıklarını söyledi. Çakır, "Sezaryen ameliyatı oldum. Çocuğum erken doğduğu için kuvözde kaldı. Şu anda da hala o süreç devam ediyor. Buradaki doktor, hemşire ve personellerin ilgi ve alakalarından çok memnunuz. Şu anda Anne Misafirhanesi'nde kalıyorum. Buranın temizliği ve konforu çok güzel. Özalp ilçesinde oturuyorum. Orası buraya uzak olduğu için bebeğim için gidiş-gelişler zor olacaktı. Misafirhane sayesinde burada her gün bebeğimi emzirebiliyorum. Bize böyle bir imkan sunan yetkililere çok teşekkür ediyoruz" dedi.