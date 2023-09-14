Van'da lösemi tedavisi gören kadınlar seramik boyama etkinliğine katıldı

Van Büyükşehir Belediyesi, lösemi tedavisi gören kadın hastalar için moral ve dayanışma programı düzenledi. Kadınlar seramik boyayarak zamanlarını değerlendirdi ve seramikten yapılan Van kedisi heykeli hediye edildi.