Van'da İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa Kampanyası Başlatıldı

Van'da İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa Kampanyası Başlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da Sağlık Bakanlığının 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyası ile ekipler, vatandaşların boy ve kilo ölçümlerini yaparak sağlıklı yaşam konusunda bilgilendiriyor. Proje kapsamında yaklaşık 150 bin kişinin ölçüm yapılması hedefleniyor.

Van'da Sağlık Bakanlığının "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında ekipler, vatandaşların boy ve kilo ölçümlerini yapıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Sanat Sokağı, Kent Meydanı, Atatürk Parkı ve ilçelerde stantlar kurarak çalışma gerçekleştiriyor.

Vatandaşların boy uzunluğu ve vücut ağırlığı ölçümlerini yaparak beden kitle indekslerini hesaplayan ekipler, vatandaşları sağlıklı yaşam konusunda bilgilendiriyor.

Elde edilen veriler doğrultusunda vücut kitle endeksi değerleri yüksek çıkanlar, sağlıklı hayat merkezleri ve aile sağlığı merkezlerine yönlendiriliyor.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Muhammet Taha Bostancı, iki ay sürecek proje kapsamında il genelinde yaklaşık 150 bin vatandaşın boy ve kilo ölçümlerinin yapılmasının hedeflendiğini söyledi.

Bazı noktalarda stant kurduklarını belirten Bostancı, şunları kaydetti:

"İdeal kilonu öğren, sağlıklı yaşa' düşüncesiyle başlattığımız bu kampanyada, bireylerin farkındalığını artırmayı amaçlıyoruz. Ülke genelinde 10 milyon kişiye ulaşılması planlanıyor. Beden kitle indeksi yüksek çıkan bireyler, diyetisyenlerle birebir görüşmeleri sağlanıyor. Hedefimiz, aşırı kilo ve obezitenin yol açtığı sağlık sorunlarının önüne geçmek. Ölçüm sonuçlarına göre kişilere kartlar veriliyor ve ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor."

Ölçüm yaptıran Mehmet Yakut da "Hizmet çok güzel, sağlık her şeyin başında gelir. Bu tür uygulamalarla insanlar bilinçlendiriliyor. Geçen yıl kilom daha iyiydi, bu sene biraz artmış. Tekrar dikkat edeceğim." dedi.

Kaynak: AA / Bahar Tanrıtanır - Sağlık
van
İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili Ukrayna'dan ilk açıklama: Koşulsuz ateşkese hazırız

İstanbul görüşmesinde barış umudu! Taraflardan biri koşul sunmadı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan korucularla ilgili açıklama

MSB'den koruculara yeni iş öneren DEM Partili Bakırhan'a sert yanıt
Bakan Tunç: 55 bin kişiye af geleceği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır

55 bin mahkuma örtülü af mı geliyor? Bakan Tunç'tan açıklama var
Maaşının yattığını gören gencin toplu taşımadaki hesabı olay oldu: Allah için biri bana bunu açıklasın

Maaşının yattığını gören gencin toplu taşımadaki hesabı olay oldu
İl olmayı bekliyoruz dedi, Erdoğan'ın yanıtı olay oldu

"İl olmayı bekliyoruz" dedi, Erdoğan'ın yanıtı olay oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oyun oynarken sabitlenmeyen kale direği başına düştü, çift görmeye başladı

İhmal 13 yaşındaki çocuğun hayatını kararttı
İş insanı Kemal Şahin'in tutuklandığı ortaya çıktı! Herkesten saklamış

Ünlü iş insanının tutuklandığı ortaya çıktı! Herkesten saklamış
Konya'daki depreme yakalanan kadının ilk tepkisi gülmek oldu

Depreme yakalanan kadının verdiği tepki bomba
Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi: O oyuncuyu sana alacağım

Taraftar çıldıracak! Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi
Tarlaya gittiler, gözlerine inanamadılar! Tam 2,5 metre

Tarlaya gittiler, gözlerine inanamadılar! Tam 2,5 metre
Bakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı arasında samimi sohbet

Müzakerelere damga vuran kare! Ayaküstü sohbet ettiler
Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar, faiz ve enflasyon beklentileri belli oldu

Dolar, faiz ve enflasyon beklentileri değişti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.