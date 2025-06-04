Van'da Huzurevi Sakinlerine Bayram Öncesi Sağlık Hizmeti

Van'da Huzurevi Sakinlerine Bayram Öncesi Sağlık Hizmeti
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Van İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi huzurevi sakinlerine sağlık hizmeti sunarak moral desteği sağladı ve sağlık kontrolleri gerçekleştirdi.

Van'da bayram öncesi huzurevi sakinlerine sağlık hizmeti

VAN - Van İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi ekiplerince Kurban Bayramı öncesi huzurevinde kalan yaşlılara yönelik sağlık hizmeti sunuldu.

Edremit Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne gerçekleştirilen ziyaret kapsamında yaşlılara, hem bayram öncesi moral desteği sağlandı hem de kapsamlı sağlık kontrolleri yapıldı. Huzurevi sakinlerinin genel muayeneleri yerinde gerçekleştirilirken, sağlık durumlarına ilişkin ihtiyaçlar değerlendirildi. Ziyaret sırasında, gerekli görülen durumlarda rapor yenileme işlemleri de tamamlandı.

Konuya ilişkin konuşan Aile Sağlık Hizmetleri Dr. Zelal Yayla, bayram öncesi gerçekleştirdikleri huzurevi ziyaretinde yaşlı bireylerin genel sağlık muayenelerini yaptıklarını belirtti. Dr. Yayla, "Amacımız, büyüklerimizin bayramlarını kutlamak ve aynı zamanda evde sağlık hizmetleri kapsamında genel muayenelerini gerçekleştirmekti. Evde sağlık hizmeti; genellikle yaşamını evde sürdüren, cihaza bağlı, yaşlılık veya zihinsel engel nedeniyle sağlık hizmetlerine erişimde güçlük yaşayan bireylerimize verdiğimiz bir hizmettir. Bu hizmet sayesinde hastalarımızın sağlık kuruluşlarına daha az başvuru yapması sağlanmakta ve çoğu sağlık işlemi ev ortamında gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır" dedi.

26 Mayıs itibarıyla aktif hale getirilen e-Rapor sistemi konusunda da bilgilendirmelerde bulunan Yayla, "E-Rapor uygulamasıyla birlikte hastalarımızın görüntülü arama yoluyla ilaç raporlarının yenilenmesini hedefliyoruz. Böylece, rapor yenileme işlemleri çok daha zahmetsiz ve hızlı bir şekilde gerçekleşebilmektedir" diye konuştu.

Evde sağlık hizmetinden faydalanmak isteyenlerin, 444 38 33 numaralı çağrı merkezini arayarak ya da aile hekimlikleri ve İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezine başvurarak taleplerini iletebileceğini hatırlatan Yayla, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evde sağlık hizmetleri kapsamında amacımız, sağlık hizmetlerine erişimde zorluk yaşayan vatandaşlarımıza destek olmak, tedavi süreçlerini takip etmek ve gerekli raporlama işlemlerini üstlenmektir. Zaten halihazırda huzurevimizde kayıtlı hastalarımız bulunmakta ve bu hastalarımızın ilaç, rapor ya da tedavi planlarında meydana gelen değişiklikler doğrultusunda düzenli olarak talepleri karşılamaktayız."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YILMAZ SÖNMEZ - Sağlık
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