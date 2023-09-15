Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmete açılan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi, mezoterapi, akupunktur ve prolotrapi gibi uygulamalarla hastalara şifa sağlıyor.

Van'da 'geleneksel tıp' hastalara şifa oluyor

VAN - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmete açılan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezine gelen hastalar; mezoterapi, akupunktur ve prolotrapi gibi uygulamalarla şifa buluyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaklaşık 3 milyon hastaya hizmet veren SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçtiğimiz ay hizmete açılan merkez, geleneksel uygulamalarla hastalara şifa oluyor. GETAT merkezine gelen hastalar; uzman hekimler eşliğinde mezoterapi, akupunktur ve prolotrapi hizmetlerinden faydalanıyor.

"Hacamat tedavisini başlatmayı planlıyoruz"

Konuya ilişkin konuşan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, merkezi yakın süreçte hastane bünyesine kazandırdıklarını hatırlattı. Modern tıbbın yanında son dönemlerde bilimsel kanıtların da artmasıyla beraber dünyanın tüm ülkelerinde bu alana ciddi bir eğilim olduğunu ifade eden Başhekim Sarıkaya, "Bu anlamda Van'da da çeşitli uygulamalar var. GETAT merkezini hastanemizin bünyesine kazandırdık. Kısa sürede de burayı ruhsatlandırdık. Burada tedavi edebileceğimiz hasta gruplarına yönelik hekimlerimiz ilgili tedavileri yapıyorlar. Burada aktif olarak mezoterapi, akupunktur ve prolotrapi şu anda yapmaktayız. Yakın süreçte hacamat tedavisini de başlatmayı planlıyoruz" dedi.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Büşra Üstün ise geleneksel tedaviler başlığı altındaki tüm tedavileri hastaneye kazandırmayı planladıklarını belirterek, "Akupunktur, bu iş için özel olarak tasarlanmış steril iğnelerin vücuttaki ve kulaktaki belli noktalara batırılarak uygulanan bir tedavi yöntemidir. Akupunktur; kas-iskelet sisteminin mekanik ağrıları, migren tedavilerinde, obezite- kilo verme, sigara bırakma sırasında oluşan kaygı durumlarında tedaviyi destekleyici yöntem olarak kullanılır. Mezoterapi de özel olarak hazırlanmış ilaç karışımlarının derinin orta tabakasına, özel iğne uçlarıyla uygulanan bir enjeksiyon yöntemidir. Mezoterapi; miyofasiyal ağrı sendromu, baş-boyun-bel ağrıları, yumuşak doku spor yaralanmalarında tedaviyi destekleyici yöntem olarak kullanılır. Proloterapi ise eklem bağ dokusu içine enjekte edilmesiyle yapılan uygulamadır. Enjeksiyonlar, genellikle zedelenmiş, aşınmış, güçleri azalmış tendon ve ligamentlere ve eklemlere yapılır. Proloterapi; Kısmi tendon yaralanmaları ve aşırı kullanım sendromu, baş, boyun, sırt ve bel ağrıları, omurga, göğüs kafesi ve kaburgalarda geçmeyen kas ve ligament kaynaklı ağrılar, topuk dikeni, plantar fasiit ağrıları, yumuşak doku spor yaralanmalarında tedaviyi destekleyici yöntem olarak kullanılır" diye konuştu.

Hastaların MHRS üzerinden GETAT merkezine randevu alarak gelebileceğini dile getiren Üstün, hastaların muayene edildikten sonra kendilerine en uygun uygulama önerildiğini söyledi. Üstün, merkezde yapılan uygulamaların Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen ücretli uygulamalar olduğunu kaydetti.