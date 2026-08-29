Haberler

Van'a 234 Yeni Hekim Kadrosu Tahsis Edildi

Van'a 234 Yeni Hekim Kadrosu Tahsis Edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sağlık Bakanlığı'nın 130. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kurası sonuçlandı. Kurada Van'a 72 uzman hekim ve 162 tabip olmak üzere toplam 234 yeni hekim kadrosu tahsis edildi. Atamalar, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve ilçe hastanelerinde görevlendirilecek; bu sayede kentteki sağlık hizmetlerinin kalitesi ve erişilebilirliğinin artırılması hedefleniyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 130. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kurası sonucunda Van'a 234 yeni hekim kadrosu tahsis edildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 130. DHY Kurası sonuçlandı. Kurada Van'a 72 uzman hekim ve 162 tabip olmak üzere toplam 234 yeni hekim kadrosu tahsis edildi. Söz konusu atamaların Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere kentin farklı ilçe hastanelerinde görevlendirileceği belirtildi. Bu atamalarla birlikte kentteki sağlık hizmetlerinin kalitesinin ve erişilebilirliğinin daha da güçlendirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İdris Naim Şahin için hesap zamanı! İfadesine başvurulacak

İdris Naim Şahin için hesap zamanı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye gözdağı: Esas amacımız Fenerbahçe'yi yenmek

Maça saatler kala yine Fener taraftarının sinir uçlarıyla oynadı
İlk buluşma sonrası adamdan gelen mesajı görünce engeli bastı

İlk buluşma sonrası adamdan gelen mesajı görünce engeli bastı
İsrailli uzmandan, Türk ordusu için dikkat çeken uyarı: Hafife almayın

Bu kez uyarı içeriden geldi: Türk ordusunu hafife alma
Güzellik merkezinde gizli kamera skandalı! 14 bin videoyu para karşılığı izletmişler

Bir ilçe diken üstünde! 14 bin gizli kamera kaydı var

Almanlar, Türk savunma sanayisine hayran kaldı: Türkiye'nin yükselişini böyle yazdılar

Almanlar bizi kıskanıyor! Yaptıkları analize bakın
Türkiye'nin otomobil haritası! İşte en yaşlı araçların olduğu ilimiz

Türkiye'nin otomobil haritası! İşte en yaşlı araçların olduğu il
Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı! İlk temas kuruldu

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı