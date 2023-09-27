Vali Özkan: "112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz aramalarla meşgul etmeyelim"

YOZGAT - 112 Acil Çağrı Merkezinin gereksiz aramalarla meşgul edilmemesi gerektiğini belirten Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, gereksiz çağrıların ve asılsız ihbarların diğer acil durumları aksattığını söyledi.

Acil çağrı hizmetlerinin daha etkin, verimli ve hızlı bir şekilde vatandaşlara sunulması için 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında gerçekleştirildi. Özellikle gereksiz çağrıların gündeme alındığı toplantıda vatandaşlardan 112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz yere meşgul etmemeleri, asılsız ihbar ve gereksiz aramaların gerçek olaylara müdahaleleri geciktirebileceği üzerinde duruldu.

Asılsız çağrılar ülke genelinde büyük sorun

Genel itibariyle sadece Yozgat'ta değil ülke genelinde de 112 Acil Çağrı Merkezleri'nin ana problemlerinden birisinin asılsız çağrılar olduğunu söyleyen Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, "Maalesef zaman zaman 112 Acil Çağrı Merkezimizi gereksiz yere veyahut farklı sebeplerle arayıp çalışanlarımızı meşgul eden insanlarımız oluyor. Bir taraftan çalışanlarımız bu çağrıları karşılarken diğer taraftan başka vatandaşımızın da acil, önemli durumlarında gecikmelerimiz oluyor. Biz vatandaşlarımıza 112'yi aramaları konusunda hassas olmalarını, gereksiz aramalar ya da gereksiz sebeplerle 112 Acil Çağrı Merkezimizi meşgul etmemelerini rica ediyoruz. 112 Acil Çağrı Merkezleri, ülke genelinde çok önemli bir görevi ifa ediyor. İnşallah bu vesile ile daha da gelişerek yoluna devam edecektir. Vatandaşlardan ricamız 112 Acil Çağrı Merkezimizi gereksiz durumlarda önemsiz konularda meşgul etmeyelim. Malum bu durumun kanunda da cezası var, yani cezaya maruz kalmamak için değil de bir başka vatandaşımızın hakkına tezahür etmemek üzere gereksiz çağrılardan uzak duralım" dedi.