Adana'da Tüp Bebek Merkezi'nin açılışında yazılan 'baby, girl ve boy' yazıları için Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, hassasiyet gösterip Türkçe yazılması gerektiğini söyledi.

Vali'nin 'Türkçe' hassasiyeti

Tüp bebek merkezi açılışında yazılan 'baby, girl ve boy' yazılarına Vali Köşger, İngilizce kelimeler yerine Türkçe kelimelerin kullanılmasını istedi

- Adana Valisi Yavuz Selim Köşger :

-"Bu merkez Türkiye'de açılıyor, İngiltere'de değil"

ADANA - Adana'da Tüp Bebek Merkezi'nin açılışında yazılan 'baby, girl ve boy' yazıları için Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, hassasiyet gösterip Türkçe yazılması gerektiğini söyledi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Tüp Bebek Merkezi açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, doktorlar ve hemşireler katıldı. Bölgedeki en kapsamlı tüp bebek merkezinin açılışında önce kurdele kesildi daha sonra merkez yetkilileri Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'e merkez hakkında bilgiler verdi.

Bu sırada Vali Köşger, duvarda yazılan 'baby, girl ve boy' yazılarını görüp merkez yetkilisine yazıların Türkçe yazılması gerektiğini, merkezin İngiltere'de değil, Türkiye'de açıldığını söyledi.

Yetkililer ise Vali Köşger'den özür dileyerek hassasiyet göstereceklerini belirtti.