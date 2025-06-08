İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı'nda Hastane Ziyareti Gerçekleştirdi

İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı'nda Hastane Ziyareti Gerçekleştirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti. Vali Gül, hastane çalışanlarıyla bayramlaşarak, tedavi gören hastaları da ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını iletti.

İSTANBUL Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarıyla, yatarak tedavi gören hastaları ziyaret etti.

İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarını ve hastanede yatarak tedavi gören hastaları ziyaret etti.Vali Gül'e ziyaret sırasında Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürü Korkut Okyay da eşlik etti. Hastaneye gelen Gül, ilk olarak kendisini karşılayan Kaymakam Uçgun, hastane yönetimi ve çalışanlarıyla bayramlaştı. Ardından Vali Gül ve beraberindekiler hastanede yatarak tedavi gören hastaları ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Gül, sohbet ettiği hastalara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını da iletti. Ziyaret sonrasında Vali Gül çalışanlarla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Maliye şimdi de onların peşinde! Kayıp çok büyük

Maliye şimdi de onların peşinde! Kayıp çok büyük
Ukrayna teslim almaya gelmedi, binlerce askerin cesedi tırlarda kaldı

Savaşın acı yüzü! Binlerce ceset soğutuculu tırlarda bekletiliyor
Öcalan'a bayram ziyareti! İmralı'ya sevk edilen 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı

Öcalan'a bayram ziyareti! 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı
Kolombiya'da cumhurbaşkanı adayı 6 kurşunla vuruldu! 15 yaşındaki çocuk gözaltında

Ülke şokta! Cumhurbaşkanı adayı 6 kurşunla kafasından vuruldu
Tüm dünyanın merakla beklediği Portekiz-İspanya finali şifresiz kanalda

Futbolseverlere müjde! Dünyanın beklediği dev final şifresiz kanalda
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! ABD maçında tribünden izlediler

Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! ABD maçında tribünden izlediler
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
29 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın son halini kardeşi paylaştı

İki kez kalbi duran Nihal Candan'ın son görüntüsü korkuttu
Baba Vanga'dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak

Baba Vanga'dan ürperten kehanet: İnsanlarla ilk kez tanışacaklar
Köylüler ayaklandı: Hayvancılık biter

Köylüler ayaklandı: Hayvancılık biter
Doğuş ve Hoşkedem Hidayetkızı'nın acı günü

Azerbaycan'dan gelen haberle yıkıldılar! Ünlü çift büyük acı yaşıyor
Ustaların bayram yeni mesaisi! Günlük 4 bin lira kazanıyorlar

Ustaların bayram yeni mesaisi! Günlük 4 bin lira kazanıyorlar
ABD Başkanı Trump: Elon Musk büyük bir uyuşturucu bağımlısıdır

Kavga iyice alevlendi: O büyük bir uyuşturucu bağımlısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.