Vali Çiftçi'den Minik Hastalara Moral Ziyareti

Minik hastalara sürpriz ziyaret

Hasta yatağındaki çocuk Vali'ye dua etti

ERZURUM - Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Şehir Hastanesi Çocuk Servisi'nde tedavi gören minik hastaları ziyaret ederek onlara moral verdi.

47 günlük bebeklerden 16 yaşındaki çocuklara kadar toplam 27 hastayı ziyaret eden Vali Çiftçi, çocuklara hediyeler dağıtarak onların yüzlerini güldürdü. Anne ve babalara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali, çocukların tedavi süreçleri hakkında hekimlerden bilgi aldı. Ziyarette Ali Çarıkçıoğlu isimli çocuk Vali Mustafa Çiftçi'ye dua etti. Ziyarette zaman zaman güldüren anlarda oldu. Vali Çiftçi bir çocuğun elinden düşürmediği cep telefonunu alarak ona oyuncak hediye etti.

Ziyaret sırasında çocuklarla yakından ilgilenen Vali Çiftçi'ye; Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir ve Hastane Başhekimi Dr. İbrahim Tör eşlik etti. Hasta yakınları, Vali Çiftçi'nin hastanedeki çocuklara moral olan bu anlamlı ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.