Uzun Süre Oturmanın Beyin Sağlığı Üzerindeki Olumsuz Etkileri

Uzun Süre Oturmanın Beyin Sağlığı Üzerindeki Olumsuz Etkileri
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ABD'deki bir araştırma, uzun süre oturmanın fiziksel sağlığın yanı sıra beyindeki yapısal değişikliklere yol açabileceğini ortaya koydu. Egzersiz yapmanın yeterli olmadığı, oturma sürelerinin de azaltılması gerektiği vurgulandı.

ABD'de yapılan yeni bir araştırmaya göre, uzun süre oturmak yalnızca fiziksel sağlığı değil, beyin yapısını da olumsuz etkiliyor.

Vanderbilt Üniversitesi, Pittsburgh Üniversitesi ve Seul Ulusal Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından yürütülen çalışmada, 50 yaş ve üzerindeki bireylerin oturma süreleri ile beyin sağlığı arasındaki ilişki incelendi. Araştırmada, hareketsiz yaşam tarzının Alzheimer başta olmak üzere demans türleriyle ilişkilendirilebileceği kaydedildi. Uzmanlar, yalnızca egzersiz yapmanın yeterli olmadığını, oturarak geçirilen sürenin de azaltılması gerektiğini aktardı.

Araştırmada, yaşları 50'nin üzerinde olan 404 gönüllü birey, bir hafta boyunca takılan sensörlerle izlendi. Katılımcıların yüzde 87'si haftalık önerilen egzersiz süresi olan en az 150 dakikayı karşıladı. Ancak buna rağmen, gün içinde daha uzun süre oturanların beyin hacminde küçülme ve bilişsel gerileme belirtileri gösterdiği saptandı. Özellikle hafıza ile ilişkili olan hipokampus bölgesinde incelme gözlendi. Bu bölge, Alzheimer hastalığında ilk etkilenen beyin alanlarından biri olarak biliniyor.

Nörolog Dr. Marissa Gogniat, "Alzheimer riskini azaltmak yalnızca egzersiz yapmakla ilgili değil. Günlük oturma süresini azaltmak da oldukça önemli" dedi.

Araştırmaya göre, oturma süresi ile beyin sağlığı arasında doğrudan bir neden-sonuç ilişkisi kurulmasa da artan hareketsizlikle birlikte yaşlanma sürecinin beyinde daha hızlı ilerlediği gözlemlendi. Genetik olarak Alzheimer'a yatkınlığı bulunan bireylerde ise bu ilişkinin daha da güçlü olduğu tespit edildi.

Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi'nden Dr. Angela Jefferson, "Özellikle genetik risk taşıyan bireylerde gün içinde oturmaya sık sık ara verilmesi, beyin sağlığı açısından kritik öneme sahip" açıklamasını yaptı.

Uzmanlar, gün içinde uzun süre masa başında kalan veya hareketsiz yaşam süren bireylerin, oturma sürelerini azaltmaya yönelik adımlar atmaları gerektiğini de bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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