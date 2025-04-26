Uzmanlardan kadınlara 'Kansızlık' uyarısı: "Normalleştiriyorlar, gebelikten önce mutlaka düzeltilmeli"

ANTALYA - Kadınlarda kansızlık problemine dikkat edilmesi gerektiğini belirten uzmanlar uyardı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Üstün, "Hiçbir zaman istemediğimiz bir şey ama toplumda, sadece Türkiye'de değil, dünyada da bu böyle, kadınlar bunu normalleştiriyor. Fazla kanıyorlar, kansızlar ama bu normalmiş gibi davranıyorlar. Gidermeye yönelik tedavi almalı, demir takviyesi mutlaka kullanmalılar diyoruz. Gebe kalmadan önce aneminin düzeltilmesini mutlaka öneriyoruz" dedi.

Türkiye'nin dört bir yanından doktorların katıldığı, dünyanın önde gelen isimlerin yer aldığı Türk Alman Jinekoloji Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı tarafından bu yıl 15'incisi gerçekleştirilen Türk-Alman Jinekoloji Kongresi Antalya'da bir otelde başladı. 23 Nisan - 27 Nisan tarihleri arasındaki etkinlik çerçevesindeki basın toplantısına Vakıf ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Mehmet Cihat Ünlü, Kongre Sekreteri, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Üstün ile endometriozis cerrahisinde dünyada öne çıkan isimlerden olarak gösterilen Dr. Ceana Nezhat katıldı. Toplantıda kadın hastalıkları ve doğum branşındaki birçok hastalığa yönelik açıklamalar yapılırken önemli uyarılarda bulunuldu.

"Bazen 11-12 doktor gezmeleri gerekiyor"

Toplumda özellikle üreme çağındaki çok sayıda kadını etkileyen endometriozis, rahim içi dokusunun rahim dışında bulunması olarak ifade edilirken, halk arasında 'Çikolata kisti' olarak bilinen kistlere yol açan hastalığa ilişkin konuşan Dr. Ceana Nezhat, "Endometrioziste bize yol gösteren semptomlar var, özellikle de pelvik ağrı dediğimiz ağrı bize yol gösteriyor. Endometriozis çok sessiz bir şekilde organlara zarar verebiliyor. Göğüste, akciğerde bildirdiğim etkileri var. Cerrahi doğru yapılmış olmalı. Ergenlerdeki endometriozisin tanısı da olması gerekenin altında konuluyor. Gerçek anlamda tanısı konulabilene kadar bazen 11-12 doktor gezmeleri gerekiyor. Semptomlarının ergenlik döneminde başladığını görüyoruz. Bazen çok ağır kanamalar, kramplar, mide bulantısı, kusmalar hatta hastaların bir kısmındaki semptomlar astıma bile benzeyebilir. Bazen ürologlara kadar gitmelerine neden olan ağrılar alabilir. Vücudunun farklı yerlerinde etkileri olabileceğini bilmek önemli" dedi.

Toplantıda konuşan Prof. Dr. Mehmet Cihat Ünlü ise kadınların geçmişe nazaran daha geç evlendiğini ve kariyer planlarının annelik süreçlerini etkilediğini aktardı. Rutin kadın doğum kontrollerinin önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ünlü, kadınların gebelik sürecinde de düzenli takiplerini aksatmaması gerektiğine vurgu yaptı. Ünlü, anne ve bebek sağlığı için gelişen teknoloji ve hekim iş birliğinin önemli kazanımlar sağladığına vurgu yaparken anne karnında sağlık sorunu tespit edilen bebeklere çok başarılı müdahaleler gerçekleştirildiğini belirtti.

"Gebeyim' deyip ilaçların bırakması hayatlarını tehlikeye sokabilir"

Anne ölüm sebeplerine ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Yusuf Üstün, "Ülkemizde de artık gelişmiş ülkelerde olduğu gibi anne ölümleri açısından kalp damar sistemine ait hastalıklara bağlı nedenler ilk sıraya çıktı. Tüm dünya genelinde en yaygın neden; kanamadır yani doğum sonrası kanamalarıdır. Bu bizde de tıpkı gelişmiş ülkelerde olduğu gibi aşağılara indi. Anne ölümleri açısından en önemli şeylerden bir tanesi; epileptik gebelerin 'Gebeyim' deyip hemen ilaçlarını bırakmaları, onlar için çok büyük bir sıkıntıya yol açabiliyor. Epilepside kullanılan ilaçların bir kısmı bebeğe zarar verebiliyor ama hastaların kafalarına göre bu ilaçları bırakması kendi hayatlarını tehlikeye sokabilir. Bu nedenle halkın bu konuda mutlaka uyarılması gerekiyor" dedi.

"Sadece Türkiye'de değil dünyada da böyle, kadınlar normalleştiriyor"

Kadınlarda kansızlık konusunda değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Üstün, "Aşırı kanayan hastaların anemik şekilde dolaşması bizim hiçbir zaman istemediğimiz bir şey ama toplumda, sadece Türkiye'de değil dünyada da bu böyle, kadınlar bunu normalleştiriyor. Fazla kanıyorlar, kansızlar ama bu normalmiş gibi davranıyorlar. Halbuki bunlar, gebe kalmadan önce hem sosyal yaşantılarının hem iş yaşamında aktif bir şekilde devam etmelerinin önüne geçiyor çünkü kansız bir kadın daha çabuk yorulacak. O nedenle bu kansızlıklarını hem gidermeye yönelik tedavi almalılar hem de kansızlığı gidermek için demir takviyesi mutlaka kullanmalılar diyoruz. Gebe kalmadan önce aneminin düzeltilmesini mutlaka öneriyoruz. C vitaminini bir portakal suyuyla aldığınız zaman çok daha fazla demir emilimi sağlayabiliyorsunuz. İdrar kaçırmayla ilgili özellikle öksürüp, aksırırken veya ani işeme isteğiyle tuvalete yetişememe şeklinde tanımladığımız farklı idrar kaçırma modeliteleri var. Normalmiş gibi karşılıyor, bezle dolaşıyorlar, bunların çok kolayca, çok basit ameliyatlarla giderilebildiğini söyleyebiliriz. Mutlak suretle bu hastalarımızın pelvik taban egzersizleri yapmalarını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sezaryen anne ve bebeği kurtarmak için yapılması gereken bir operasyon"

Gebelerde görüntülüme tetkiklerine yönelik değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Üstün, "Bir trafik kazası olabilir veya herhangi bir nedenle beyin tomografisi çekmemiz gerekti, bebeği kurşun önlükle koruyarak tomografileri çekebiliyoruz. Hastalar bazen çok sıkıntı çıkarıyor, bebeğe zarar verecek diye korkuyorlar. Tabi ki gebe radyasyon olan alanlardan her zaman uzak durmalı ama gerektiğinde hekim zaten söylüyor, 'Bunu çekmem gerekiyor' diye, onlara da karşı durmamak lazım. Gebelikte takipte özellikle tansiyon takibi önem arz ediyor. Bu açıdan gebelerin uyanık olması lazım. Cumhurbaşkanımız da zaten söyledi, 'İsteğe bağlı sezaryen olmasın' dedi. Biz de istemiyoruz, o anne ve bebeği kurtarmak için yapılması gereken bir operasyon" dedi.