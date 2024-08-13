Uzmanlar, çocukları şiddet içerikli oyunlardan korumak için aileleri uyarıyor

Bağcılar Belediyesi'nde görevli Klinik psikolog?Şengül?Yarımoğlu?Çakıcı, şiddet içerikli sanal oyunların saçtığı tehlike konusunda aileleri uyardı. Özellikle çocukların gerçek dünya ile bağlarını koparıp oyundaki karaktere büründüğüne dikkat çeken Çakıcı, "Teknoloji çağında olduğumuz için onları bilgisayardan tamamen uzaklaştırmak olmaz ama kullanım sınırlandırması getirmeli ve kontrol etmeliyiz" dedi.

Teknoloji bağımlılığının özellikle çocuk ve gençleri sanal dünyaya hapsedip, gerçek dünyadan uzaklaştırdığını söyleyen uzmanlar, aileleri yaşanabilecek tehlikeler öncesi uyardı. Ekran karşısında çok zaman geçiren çocukların bir süre sonra gerçekle sanalı ayırt edemediğini belirten Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde görevli Klinik Psikolog Şengül Yarımoğlu Çakıcı, "Kullanıcılar, bu oyunlarla aileyle ve çevresiyle ilişkilerini kesiyor. Kendini o dünyaya kaptırıyor ve oyundaki karakterin yerine koyuyor. O karaktere bürünüyor. Asıl büyük tehlike de bundan sonra başlıyor. Şiddete meylettirtici oyunlar, şiddetin de kapısını açmış oluyor" diye konuştu.

KULLANIM SINIRLANDIRMASI GETİRMELİYİZ

Bilgisayar başında fazla zaman geçiren çocuklarda dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü ve otistik yapılanma gibi sıkıntıların da yaşanabileceğini söyleyen Çakıcı ailelerin çocuklarına gereken zamanı ayırmasının önemli olduğunu vurguladı. Çakıcı, ebeveynlere şu uyarılarda bulundu:

"İnternet ile birlikte bilgisayar hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Teknoloji çağındayız onları tamamen bilgisayardan uzaklaştırmak olmaz ama kullanım sınırlandırması getirmeli ve neler yaptıklarını kontrol etmeliyiz. Çok küçük çocuklar için de filtreleme yapmalıyız. Ayrıca çocukların ilgisini ve yeteneğini keşfedip onları spora, müziğe, sanata yönlendirmeliyiz."