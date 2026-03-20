Uzmanından Ramazan Bayramı'nda sağlıklı beslenme uyarısı

KARADENİZ Teknik Üniversitesi (KTÜ) Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nazlı Nur Aslan Çin, Ramazan Bayramı'nda sağlıklı ve kontrollü beslenme konusunda uyarılarda bulundu. Özellikle şekerli ve yağlı gıdaların sınırlı tüketilmesi gerektiğini söyleyen Çin, "Yemeklerin yavaş yavaş uzun süre çiğneyerek yenilmesi doğrudur. Eğer böyle olmazsa bayram boyunca şişkinlik, gaz ve hazımsızlık gibi problemleriyle hatta ileri düzeyde diyare adını verdiğimiz ishallerle de karşılaşabilirsiniz" dedi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nazlı Nur Aslan Çin Ramazan Bayramı'nda tatlı tüketimi konusunda uyarılarda bulundu. Uzun süren açlığın ardından bayramda aşırı ve hızlı besin tüketiminin sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten Do. Dr. Çin, "Uzun süre açlıkla beraber vücudumuz enerji kısıtlamasına gitti. Yavaş yavaş bayrama yaklaşıyoruz. Vücudumuz hücrelerini koruma mekanizması altına almıştı. Uzun süre açlıkla kendini depolamaya almıştı. Ramazan Bayramı'nda kesinlikle aşırı tatlı ve yağlı yiyeceklerden kaçınılması gerekiyor. Bayram sabahlarında hepimizin sofrasında olan böreklerin kavurmaların olmaması lazım. Gittiğiniz misafirliklerde de kesinlikle şeker tüketiminin kontrollü olması gerekiyor. Yetişkin bir erkek gün içerisinde 2 dilim baklava yerken, kadının ise 1 dilim yemesi günlük şeker alımı için yeterlidir. Bayramda misafirlerinize şekersiz tatlılar ikram edebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

'UZUN SÜRE ÇİĞNEYEREK YENİLMELİ'

Bayramda öğünlerin dengeli olması gerektiğini belirten Çin, "Bayram sabahında mutlaka yumurta, peynir, domates, salatalık ya da yeşillikler, ceviz, fındık ve badem de tüketebiliriz. Beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekmek yenebilir. Bayram sabahında yemeklere birden yüklenmemek gerekiyor. Yemeklerde daha sağlıklı alternatiflerin tercih edilmesi lazım. Yemeklerin yavaş yavaş uzun süre çiğneyerek yenilmesi doğrudur. Eğer böyle olmazsa bayram boyunca şişkinlik, gaz ve hazımsızlık gibi problemleriyle hatta ileri düzeyde diyare adını verdiğimiz ishallerle de karşılaşabilirsiniz" şeklinde konuştu.

'DİYABET HASTALARI ŞEKERDEN UZAK DURMALI'

Uzun süre hareketsiz kalınmaması gerektiğini de vurgulayan Çin, diyabet hastaları için uyarılarda bulunarak, "Özellikle diyabet hastaları ya da diyabet hastası olma ihtimali olanlar şekerden uzak durmalıdır. Sağlıklı insanların da 2 porsiyondan daha fazla tatlı tüketmemeleri gerekiyor. Daha fazla şekerli yiyeceğin vücudu alınması diyare gibi sorunları beraberinde getirir. Uzun süre oturmalardan uzak durulmalıdır. Mutlaka fiziksel aktivite yapılmalı. Uzun süre hareketsiz olmak kabızlık problemiyle karşılaşmanıza neden olabilir. Bayramlarda aşırı şeker tüketimi bağırsaklarımızdaki zararlı bakterilerin çoğalmasına neden olarak bağırsak geçirgenliğini artırır. Kendinizi yorgun ve depresif hissetmenize neden olabilir" dedi.

