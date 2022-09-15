Uzmanından okul çağındaki öğrenciler için uyarı: "Mutlaka besin dengesini ayarlamamız gerek" Zonguldak'ta Diyetisyen Gizem Güneş, okul çağındaki öğrencilerin hızla beslenme alışkanlıklarının kazandığı bir dönem olduğunu ve bu dönemde mutlaka besin dengesini ayarlamak gerektiğini belirtti.

Uzmanından okul çağındaki öğrenciler için uyarı: "Mutlaka besin dengesini ayarlamamız gerek"

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Diyetisyen Gizem Güneş, okul çağındaki öğrencilerin hızla beslenme alışkanlıklarının kazandığı bir dönem olduğunu ve bu dönemde mutlaka besin dengesini ayarlamak gerektiğini belirtti.

Diyetisyen Gizem Güneş, okul çağında ki öğrencilerin beslenme alışkanlıkları konusunda uyarılarda bulundu. Diyetisyen Gizem Güneş, çocukların beslenme alışkanlıklarını çok dikkat etmemiz gerektiğini söyleyerek, bu yaşlarda edilen beslenme alışkanlıkları ileri ki yaşlarda sağlık sorunlarını ciddi olarak önlediğini ifade etti. Güneş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Okul çağı çocukların beslenme alışkanlıkların geliştiği, hızlı arttığı bir dönem. Beslenmeye özellikle çok dikkat etmemiz gerekiyor. Neler yapmamız gerekiyor. Mutlaka besin dengesini ayarlamamız gerekiyor. Protein karbonhidrat yağ alımını, gün içerisinde mutlaka ayarlamamız gerekiyor. Bu yaşlarda edinilen beslenme alışkanlıklarının ileri yaşlarda çok ciddi sağlık sorunlarının önlediği yapılan çalışmalarda karşımıza çıkıyor. Bu yaşlarda beslenme alışkanlığı kazanmak adına da günlük tüketim ihtiyacını karşılamak adına da beslenmemize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Neler yapabiliriz biraz onlardan bahsedeceğiz. Beslenme çantasında hazırlayacağımız ufak sandviçler buğday ekmeği kepek emeği çavdar ekmeği, çavdar ünlü ekmekler, beyaz ekmek yerine çok güzel olur. Mutlaka karbonhidrat yağ dengesini ayarlamamız gerekir. Onun yanı sıra meyve suyu yerine ayran tercih edebilirsiniz. Ara öğünlerde kuru meyveler kuru yemişler onun dışında meyveler verebiliriz. Burada herhangi bir sağlık sorunu olmaması çok önemli. Eğer bir sağlık sorunu varsa uzmandan yardım almanız çok önemli. Onun dışında beslenme eve geldiğin de mutlaka kontrol yapalım. Bu dönemde yeterli enerjiyi almak çok önemli. Bunlara dikkat ederseniz hem çocuğunuzun beslenme alışkanlıklarına yardımcısı olursunuz Hem de sağlıklı bir yaşam sürmesine yardımcı olursunuz."