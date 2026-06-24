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Uzmanından velilere karne uyarısı! "Karneye fazla anlam yüklemeyin"

Uzmanından velilere karne uyarısı! 'Karneye fazla anlam yüklemeyin'
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Sivas Devlet Hastanesi'nden Dr. Beyza Karataş Bozok, karne döneminde ailelere çocukları kıyaslamamaları ve karnenin bir etiket olmadığı uyarısında bulundu.

Karne dönemine sayılı günler kala ailelere önemli tavsiyelerde bulunan Sivas Devlet Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Beyza Karataş Bozok, karneye yalnızca notların yer aldığı bir belge olarak bakılmaması gerektiğini vurguladı.

Karne gününün bir yargılama günü değil, çocukları daha iyi anlamak için bir fırsat olduğunu ifade eden Bozok, "Karne yalnızca çocuğun belirli bir dönemdeki akademik performansını gösteren bir değerlendirme aracıdır. Çocuğun kişiliğini, değerini, yeteneklerini ya da geleceğini göstermez. Karne bir etiket değildir" dedi.

Karne sonuçları nedeniyle çocukların kardeşleri, arkadaşları veya başka öğrencilerle kıyaslanmasının yanlış olduğunu belirten Bozok, bu durumun motivasyonu artırmak yerine yetersizlik duygusuna neden olabileceğini söyledi. Ödül ve ceza odaklı yaklaşımların da sağlıklı olmadığını ifade eden Bozok, çocukların öğrenmenin kendi gelişimleri için değerli olduğunu hissetmeleri gerektiğini kaydetti.

"Gerektiğinde uzman desteğine başvurulmalı"

Ailelerin aşırı sert tepkiler vermesi kadar tamamen ilgisiz ve sessiz kalmasının da doğru olmadığını vurgulayan Bozok, "Çocuklar bu durumda korku yaşayabilir ya da anlaşılmadıklarını hissedebilirler. Bunun yerine sakin bir şekilde değerlendirme yapmak, çocuğun çabasını fark etmek, güçlü yönlerini desteklemek ve zorlandığı alanları birlikte konuşmak çok daha yararlı olacaktır. Gerektiğinde çocuğun yaşadığı akademik güçlüklerin altında dikkat sorunları, öğrenme güçlükleri, duygusal zorluklar veya farklı nedenlerin bulunabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır" dedi.

"hayal kurmaktan vazgeçmeyin"

Yaz tatilinin yalnızca ders eksiklerinin giderildiği bir dönem olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Bozok, tatilin dinlenme, oyun oynama, spor yapma, yeni deneyimler kazanma ve aileyle kaliteli zaman geçirme fırsatı sunduğunu ifade etti. Öğrencilere de seslenen Bozok, "Bol bol oyun oynayın, merak edin, soru sorun, yeni şeyler keşfedin ve hayal kurmaktan vazgeçmeyin. Öğrenmek yalnızca okulda gerçekleşmez; bazen bir oyunda, bir kitapta ya da merak ettiğiniz bir sorunun peşinden giderken de öğrenirsiniz" diyerek tüm öğrencilere güzel bir yaz tatili diledi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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