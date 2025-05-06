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Doç. Dr. Özcan Kaya: Yüzme, skolyozun başlamasına veya ilerlemesine neden olabilir

Doç. Dr. Özcan Kaya: Yüzme, skolyozun başlamasına veya ilerlemesine neden olabilir
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Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Özcan Kaya, Haberler.com'da gerçekleşen İyileşme Burada Başlar programında Meral Karadağ'a konuştu. Kamburluk, skolyoz ve kemik erimesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Kaya, "Yüzme, skolyozu başlatabiliyor ya da ilerletebiliyor" dedi.

İyileşme Burada Başlar programında konuşan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Özcan Kaya, omurga sağlığıyla ilgili kritik bilgiler verdi. Kaya, kamburluk ve skolyozun nedenlerini açıklarken, yüzmenin dahi bazı bireylerde olumsuz etkileri olabileceğine dikkat çekti.

"KAMBURLUK, KEMİK ERİMESİNE BAĞLI ÇÖKME KIRIKLARIYLA OLUŞUR"

Doç. Dr. Kaya, kamburluğun özellikle yaşla birlikte görülen kemik erimesine bağlı olarak geliştiğini belirterek, "Kamburluk, kemik erimesiyle birlikte herhangi bir travma olmadan omurgada çökme kırıklarının ortaya çıkmasıyla oluşur" ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Özcan Kaya: Yüzme, skolyozun başlamasına veya ilerlemesine neden olabilir

"SKOLYOZDA GÖVDE BİR TARAFA KAYAR, BU ENERJİ SARFİYATINI ARTIRIR"

Skolyoz hastalarının şikâyetlerinden bahseden Kaya, "Skolyozda hastalarımız ayakta dururken gövdelerinin bir tarafa doğru kaydığını ifade ederler" dedi. Bu durumun vücuttaki enerji dengesini etkilediğini belirten uzman, "Gövdedeki kaymanın klinikteki anlamı enerji sarfiyatımızdır" açıklamasını yaptı.

Doç. Dr. Özcan Kaya: Yüzme, skolyozun başlamasına veya ilerlemesine neden olabilir

"YÜZME, SKOLYOZUN BAŞLAMASINA VEYA İLERLEMESİNE NEDEN OLABİLİR"

Yüzmenin genelde sağlıklı bir spor olarak kabul edildiğini belirten Doç. Dr. Kaya, konuyla ilgili güncel çalışmaların dikkat çekici olduğunu vurguladı: "Yüzme, skolyozu olmayan bireylerde skolyozu başlatabildiğine, skolyozu olan bireylerde de mevcut skolyozu ilerletebildiğine dair çalışmalar çıktı."

Haberler.com / Melis Yaşar - Sağlık
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