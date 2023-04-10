- Uzmanından kalp hastalarına uyarı: kalp hastalıkları Kovid -19 ile birleştiğinde ölümcül hale gelebiliyor

"Kovid-19'a bağlı ölümlerin 3'te 1'i kalp hastalarında görülmektedir"

İSTANBUL - Uzmanlar, kalp hastalığının Kovid-19 gibi bulaşıcı bir hastalıkla birleştiğinde daha ölümcül hale gelebileceği konusunda uyarılarda bulundu. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji bölümünden Doçent Doktor Mehmet Emirhan Işık, Kovid 19'a bağlı ölümlerin yaklaşık 3'te 1'i kalp hastalıkları sonucu görülmekte ve aynı zamanda kalp hastalığı olan kişilerde Kovid 19'un daha ağır görünmekte ve kalp hastalıklarını ağırlaştırdığını aktardı.

Özellikle yaşlı bireylerle, hipertansiyon, akciğer, şeker ve kalp hastalığı olan kişilerin bu virüsten daha fazla etkilendiğine ve hastalığın bu kişilerde daha ağır seyrettiğinin bilindiğine işaret eden Işık, hastalığın, aynı zamanda kanın pıhtılaşmasını artırarak, kalp krizi, kalp kası iltihabı, ritm bozuklukları, pıhtılaşma ve emboli gibi birçok kalp damar sistemine ait komplikasyonlara neden olduğunu söyledi.

"Kovid 19'a bağlı ölümlerin 3'te 1'i kalp hastalarında görülmekte"

Doçent Doktor Mehmet Emirhan Işık, "Kovid 19'un koronavirüsün kalp hastalıklarıyla ilişkisi kanıtlanmış durumda, tabii diğer bulaşıcı hastalıklar da yine kalp hastalıklarına neden olabilmektedir. Kovid 19'a bağlı ölümlerin yaklaşık 3'te 1'i kalp hastalıkları sonucu görülmekte ve aynı zamanda kalp hastalığı olan kişilerde Kovid 19 daha ağır görünmekte ve kalp hastalıklarını ağırlaştırılmaktadır. Bunun yanı Kovid 19 geçirilmesi sırasında ve sonrasında da yine aritmi gibi hipertansiyon gibi kalp krizi ve ritim bozuklukları da artmaktadır." dedi.

"Bulaşıcı hastalıklardan korunmanın en iyi yolu hijyen ve temizlik "

Işık, "Bulaşıcı hastalıklardan korunmanın en önemli yolu, el hijyeni ve temizliktir. Kişisel hijyene önem verilmesi bunu sağlayabilmektedir. Aynı zamanda eğer kendimizde bir bulaşıcı hastalık riski varsa veyahut kendimizde bir bulaşıcı hastalık olabileceğini düşünüyorsak mutlaka kendimiz de maske kullanmalıyız. Yoğun yerlerden toplu yerlerden kaçınmalıyız. Bunun yanı sıra gıdaları taze tüketmeli, bol meyve ve sebze yemeliyiz. Gıdalarımızı yıkamalıyız çünkü özellikle gıdalardan bulaşabilecek hastalıklar için gıdaları iyi yıkamak çok önemli. Bunun yanı sıra aşıyla korunabilecek hastalıklarımız var. Aşılarımızı mutlaka, mutlaka zamanında olmalıyız. Çocukluk aşıları eğer çocuklarımıza zamanında yaptırırsak ileride de gerektiği hallerde yine aşı yapılabilmektedir." diye konuştu.

"Kalp hastalıklarında hareket etmek önemli"

Doçent Doktor Mehmet Emirhan Işık, "Bulaşıcı hastalığa yakalananlar özellikle kalp sağlığını koruması için hareketsiz kalmamalılar. Mutlaka spor yapmalılar. Beslenmelerine çok dikkat etmeliler. Hareketsizlik, gelecekte şişmanlığa, şişmanlık da kalp hastalıklarına neden olmakta. Özellikle Kovid 19 döneminde yaşadığımız hareketsiz kalma evde kapanma nedeniyle giderek şişmanlık arttı. Obezite arttı. Buna bağlı olarak da insanlardaki kalp krizi, kalp hastalıkları riski artmış durumdadır. Özellikle viral hastalıklarda antibiyotik kullanımından kaçınılması, doktorların tavsiyesi dışında ilaç kullanılmaması gerekmektedir. Kalp hastalarının özellikle farklı ilaçlar kullanması, diğer ilaçları veya etkileşebileceği için mutlaka ve mutlaka doktor tavsiyesiyle alınması gerekmektedir. Antibiyotik direncinde gelecekte önemli bir sorun olması nedeniyle antibiyotik kullanımından kaçınmamız da toplumsal sağlık açısından önemlidir. " diye konuştu.