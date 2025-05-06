Uzmanından İstanbul'da Büyük Deprem Beklentisi Yok

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi kurucusu ve emekli Jeoloji Mühendisi Dr. Mehmet Salih Bayraktutan, Marmara Denizi'nde Silivri ve Marmaraereğlisi açıklarındaki depremlerin doğudan batıya ilerleyen deprem göçünün göstergesi olduğunu söyledi. Bayraktutan, İstanbul'da büyük bir deprem beklemediğini belirtti.

Marmara Denizi'nde, İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem ve ardından yaşanan artçılar ile Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi açıklarındaki 3.7 büyüklüğündeki artçı şokla ilgili değerlendirmede bulunan Jeoloji Mühendisi Dr. Mehmet Salih Bayraktutan, batıya doğru bir enerji göçünün yaşandığını söyledi. Van Gölü'nden başlayıp Yunanistan'ın Selanik kentine kadar Kuzey Anadolu Fayı'nı takip ettiğini ifade eden Bayraktutan, Türkiye Yunanistan Doğal Gaz Boru Hattı'nın geçtiği noktaları uzaktan kumandalı sualtı aracı ROV ile incelediğini bildirdi. 2007 yılındaki çalışması sonrası bölgenin geoteknik raporunu hazırladığını söyleyen Bayraktutan, elde ettiği verilerle bölgedeki sismik hareketliliği çok iyi takip ettiğini söyledi.

'İSTANBUL'DA ÇOK ÇOK BÜYÜK BİR DEPREM BEKLEMİYORUM'

Silivri'de 23 Nisan'da 6.2 depremin ocağının 20 kilometre kadar güneyinde Marmara'nın ortasında gerçekleştiğini hatırlatan Bayraktutan, "3.7 büyüklüğündeki Tekirdağ'da Marmaraereğlisi'nin 25 kilometre kadar güneyinde denizin ortasında meydana gelmiştir. Dolayısıyla son 3-4 yılda bölgede meydana gelen depremler 6.2 büyüklüğündeki depremden sonra doğuya değil, batıya doğru göç ettiğini görmekteyiz. Silivri ve Ereğli depremleri bunun en kuvvetli kanıtlarıdır. Yıllardan beri savunduğum gibi İstanbul'da çok büyük bir deprem beklemiyorum. Halkı boşuna panikletmek, psikolojisini bozmak devletin de kentsel dönüşümünü yanlış yönlendirmek hem bilimsel, bilim ahlakı, hem de halkı paniğe sokarak yaralanmalara sebep olmak gibi açılardan üzüntü vericidir. Kaldı ki bu yanlış ve ters yorumların meşhur profesörler tarafından yapılması, yıllardır sürdürülmesi ve medyanın bunlara alet olması ülkemiz açısından büyük talihsizliktir" diye konuştu.

'DAHA BÜYÜK BİR DEPREM OLMAYACAKTIR'

Kuzey Anadolu Fayı'nın devamı Marmara Denizi'ni tek segment olarak geçmediğini ifade eden Bayraktutan, şunları söyledi:

"Bölge birçok fay segmentlerinden ve aralarında çamur akıntılarından oluşan heyelanlardan ibarettir. 17 Ağustos 1999 depremi ile doğudan gelen etkinlik Gebze'de sona ermiştir. Güney kolu Gölcük Karamürsel, Yalova üzerinden Çınarcık kuzeylerinde sona ermiştir. Dolayısıyla Gebze ile batıdaki Büyükçekmece arasında doğrultu-atımlı fay karakteri kaybolmuş, normal faya dönmüştür. Çok kalın çamur heyelanı içinde asismik yani deprem oluşturmayan malzeme olduğundan, burada bu kesimde sismik titreşim yapmaya uygun ortam yoktur. Batı ucu Büyükçekmece, doğusu Gebze olan bu bölge İstanbul Boğazı'nın her iki tarafında eşit uzunlukta ve yaklaşık 25'şer kilometre boyundadır. Silivri'de 6.2 büyüklüğündeki deprem bazı uzmanların iddia ettiği gibi beklenen daha büyük bir deprem yoktur olmayacaktır. Silivri'nin batısında meydana gelecek depremler 6'dan büyük olabilir. Yunanistan'a doğru giderek büyüklüğü artarak devam edebilir. Örnek olarak geçmişte 1912'de meydana gelen Şarköy depremi gibi. 9 Ağustos 1912'de Tekirdağ ilinin Şarköy ilçesinin Mürefte beldesinde 7.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti."