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Tütün ürünleri kalp ve damar sağlığını tehdit ediyor

Tütün ürünleri kalp ve damar sağlığını tehdit ediyor
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Mardin Midyat Devlet Hastanesi'nden kardiyoloji uzmanı Dr. Faruk Bulut, tütün ürünlerinin sadece akciğerlere değil, kalp ve damar sistemine de ciddi zararlar verdiğini belirtti. Sigaranın kalp krizi, felç ve ani ölüm riskini artırdığını vurgulayan Bulut, pasif içiciliğin de tehlikeli olduğunu ifade etti.

Mardin'in Midyat İlçe Devlet Hastanesinde görevli kardiyoloji uzmanı Dr. Faruk Bulut, tütün ürünlerinin yalnızca akciğerlere değil, kalp ve damar sistemine de ciddi zarar verdiğine dikkat çekti.

Uzm. Dr. Bulut, sigara kullanımının kalp krizi, felç, damar tıkanıklığı ve ani kardiyak ölüm riskini önemli ölçüde artırdığını belirterek, "Kalp ve damar sağlığı açısından güvenli olduğu söylenebilecek bir sigara kullanım düzeyi yoktur. Günde birkaç sigara içmek bile sağlığımız üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir" dedi.

Sigara dumanına maruz kalan kişilerin de risk altında olduğunu vurgulayan Bulut, özellikle çocuklar, hamileler ve kronik hastalığı bulunan bireylerin pasif içicilikten ciddi şekilde etkilendiğini ifade etti. Dumansız yaşam alanlarının oluşturulmasının toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Sigarayı bırakmanın faydalarının kısa sürede görülmeye başladığını kaydeden Bulut, "Sigara bırakıldıktan sonra vücut kendini onarmaya başlar. Zamanla kalp krizi ve felç riski azalır, dolaşım ve solunum sistemi iyileşir, yaşam kalitesi artar. Sigarayı bırakmak için hiçbir zaman geç değildir" ifadelerini kullandı.

Sigarayı bırakmakta zorlanan vatandaşların sağlık kuruluşlarından destek alabileceğini aktaran Bulut, hastanelerde hizmet veren sigara bırakma polikliniklerinin bu süreçte önemli bir rehberlik sunduğunu söyledi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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