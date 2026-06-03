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Başının üzerine suya atlayanlar dikkat: Bir anlık hata ömür boyu felce neden olabilir

Başının üzerine suya atlayanlar dikkat: Bir anlık hata ömür boyu felce neden olabilir
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Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yaz aylarında bilinmeyen sulara baş üstü atlamanın boyun kırıklarına ve kalıcı felçlere yol açabileceğini belirterek vatandaşları uyardı.

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yaz aylarında sıkça karşılaşılan boyun kırıkları konusunda vatandaşları uyardı. Özellikle deniz, göl ve havuzlarda bilinmeyen noktalara baş üstü atlamanın omurilik yaralanmalarına ve kalıcı felçlere yol açabileceğini belirten Şen, "Bir anlık dikkatsizlik kişinin hayatını tamamen değiştirebilir" dedi.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte serinlemek için suya giren vatandaşların ciddi risklerle karşı karşıya kalabildiğini ifade eden Prof. Dr. Orhan Şen, en sık görülen ağır travmalardan birinin baş üstü suya atlamaya bağlı boyun kırıkları olduğunu söyledi.

Suya atlamadan önce derinliğin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayan Şen, "Vatandaşlarımız suya başlarının üzerine atlamadan önce suyun derinliğinden emin olmalı. Bilinmeyen ve daha önce denenmemiş bölgelerde baş üstü dalış yapılmamalı. Bu şekilde suya girildiğinde başın zemine çarpması sonucu boyun omurlarında kırıklar meydana gelebiliyor" diye konuştu.

Boyun kırıklarının omuriliği de etkileyebildiğine dikkat çeken Şen, "Bu tür travmalar sonrasında felç gelişebilir ve kişi ömür boyu tekerlekli sandalyeye bağımlı hale gelebilir. Bu nedenle atlanacak suyun derinliği mutlaka bilinmelidir" ifadelerini kullandı.

Erken müdahalenin önemine değinen Şen, "Boyun kırıldıktan sonra erken müdahale yapılırsa ve omurilikte tam kopma yoksa hastalarda kısmi düzelme ihtimali bulunuyor. Ancak omuriliğin koptuğu ağır travmalarda maalesef iyileşme şansı bulunmuyor" dedi.

Boyun travmalarının en ağır sonuçlarından birinin hem kol hem de bacaklarda felce neden olması olduğunu belirten Şen, "Travma daha üst seviyelerde gerçekleştiğinde solunum kasları da etkilenebiliyor. Bu durumda solunum yetmezliği gelişebiliyor ve hastaları yatalak durumda kaybedebiliyoruz" şeklinde konuştu.

Uzmanlar, yaz aylarında artan su aktivitelerinde vatandaşların özellikle bilinmeyen bölgelerde baş üstü dalış yapmaktan kaçınmaları ve güvenlik kurallarına uymaları gerektiğini belirtti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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